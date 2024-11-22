Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les pégases, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 novembre 2024 à 14h55
Si vous êtes à la recherche des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, sachez que nous vous indiquons où les trouver et nous vous partageons leur nourriture favorite.
Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les pégases, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?
Grâce au Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, la communauté peut rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont les pégases, qui sont disponibles dans le Vallon des contes. À ce propos, dans ce qui suit, nous vous expliquons où trouver les pégases dans le Vallon des contes, via The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, et nous vous précisons quelle est leur nourriture préférée.

Les pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Où trouver les pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Comme vous vous en doutez, sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, les Pégases sont à des emplacements bien spécifiques du Vallon des contes, la zone dudit DLC/Passe d'extension. Comme la plupart des autres bestioles disponibles sur le jeu de simulation de Gameloft, les pégases sont déclinés en quatre coloris au total. Mais, sans plus attendre, voici où vous pouvez rencontrer des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale afin de les apprivoiser
  • Pégase bleu :
    • Emplacement → Plaines ardentes (biome Mythopie).
    • Planning → Toute la journée - Du lundi au mercredi.
  • Pégase pêche
    • Emplacement → Mont Olympe (biome Mythopie).
    • Planning → Entre 6h et 14 - Tous les jours.
  • Pégase rose :
    • Emplacement → Champs Élysées (biome Mythopie).
    • Planning → Toute la journée - Du mardi au dimanche.
  • Pégase jaune
    • Emplacement → Ombre de la statue (biome Mythopie).
    • Planning → Entre 18h et 24h - Du mardi au samedi.
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Quelle est la nourriture favorite des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

En ce qui concerne la nourriture favorite des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, sachez que ces créatures aiment les plats végétariens. De ce fait, apportez-leur des repas végétariens 4 étoiles ou plus afin de les apprivoiser, et ainsi faire d'eux des compagnons. 
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Pour approcher un pégase sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, vous devez tout d'abord vous avancer vers lui. Ce dernier va commencer à galoper aux quatre coins de la zone, poursuivez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. À ce moment-là, vous pourrez interagir avec lui et lui donner sa nourriture favorite. Pour apprivoiser un pégase, vous devez, comme vous vous en doutez, répéter cette opération plusieurs fois.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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