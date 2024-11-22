Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les pégases, où les trouver et quelle est leur nourriture favorite ?

Si vous êtes à la recherche des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, sachez que nous vous indiquons où les trouver et nous vous partageons leur nourriture favorite.

Les pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Où trouver les pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Pégase bleu : Emplacement → Plaines ardentes (biome Mythopie). Planning → Toute la journée - Du lundi au mercredi.

: Pégase pêche : Emplacement → Mont Olympe (biome Mythopie). Planning → Entre 6h et 14 - Tous les jours.

: Pégase rose : Emplacement → Champs Élysées (biome Mythopie). Planning → Toute la journée - Du mardi au dimanche.

: Pégase jaune : Emplacement → Ombre de la statue (biome Mythopie). Planning → Entre 18h et 24h - Du mardi au samedi.

:

Quelle est la nourriture favorite des pégases sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?





Grâce au Passe d'extension/DLCde, la communauté peut rencontrer et apprivoiser de nouvelles bestioles, dont, qui sont disponibles dans le Vallon des contes. À ce propos, dans ce qui suit, nous vous expliquonsComme vous vous en doutez, sursont à des emplacements bien spécifiques du Vallon des contes, la zone dudit DLC/Passe d'extension. Comme la plupart des autres bestioles disponibles sur le jeu de simulation de Gameloft,sont déclinés en quatre coloris au total. Mais, sans plus attendre, voiciEn ce qui concerne, sachez que ces créatures aiment les plats végétariens. De ce fait, apportez-leur des repas végétariens 4 étoiles ou plus afin de les apprivoiser, et ainsi faire d'eux des compagnons.Pour approcher un, vous devez tout d'abord vous avancer vers lui. Ce dernier va commencer à galoper aux quatre coins de la zone, poursuivez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. À ce moment-là, vous pourrez interagir avec lui et lui donner sa. Pour, vous devez, comme vous vous en doutez, répéter cette opération plusieurs fois.