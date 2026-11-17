Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 18 novembre 2026, introduisant l'extension The Keepsake Sea, de Disney Dreamlight Valley.

Le mercredi 18 novembre 2026 signera l'arrivée de l'extension payante The Keepsake Sea sur Disney Dreamlight Valley. Évidemment, ce contenu additionnel, qui invite les joueurs à rencontrer de nouveaux personnages et explorer de nouvelles zones, sera introduit par le biais d'une mise à jour. Ce patch apporte également quelques changements et corrections au jeu de base.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 18 novembre 2026, qui est liée à l'extension The Keepsake Sea, de Disney Dreamlight Valley.