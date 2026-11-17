Le mercredi 18 novembre 2026 signera l'arrivée de l'extension payante The Keepsake Sea sur Disney Dreamlight Valley. Évidemment, ce contenu additionnel, qui invite les joueurs à rencontrer de nouveaux personnages et explorer de nouvelles zones, sera introduit par le biais d'une mise à jour. Ce patch apporte également quelques changements et corrections au jeu de base.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 18 novembre 2026, qui est liée à l'extension The Keepsake Sea, de Disney Dreamlight Valley.
Patch notes de la mise à jour du 18 novembre 2026, pour The Keepsake Sea, de Disney Dreamlight Valley
Nouveau contenu (pour les détenteurs de l'extension The Keepsake Sea)
- Votre périple vers la Mer des souvenirs commence à la Plage Enchantée, où vous découvrirez une statue mystérieuse renfermant un message d'un vieil ami perdu et échoué. Pour le retrouver, vous devrez rejoindre un royaume lointain situé de l'autre côté de la mer...
- Vous commencerez vos aventures sous-marines en débloquant votre forme de sirène, avec de nouvelles options de personnalisation comprenant des oreilles, des nageoires, des bras, des torses, des motifs de queue et de nombreuses options de couleurs.
- Sous votre forme de sirène, vous pourrez toujours interagir avec les villageois et l'environnement, ce qui vous ouvrira de nouvelles possibilités en mode Photo et avec les DreamSnaps.
- En tant que sirène, vous pourrez également nager à la surface de l'eau dans toute la Vallée et dans les zones des extensions précédentes, et plonger dans les ondulations pour attraper des poissons en un clin d'œil.
- Au cours de votre aventure, vous voyagerez vers trois tout nouveaux biomes insulaires aux environnements uniques, où vous rencontrerez une multitude de nouveaux personnages Disney et Pixar en quête d'aventures, ainsi que les 4 Gardiens qui veillent sur la Mer des Souvenirs, que vous devrez réveiller de leur sommeil avant de pouvoir prouver que vous avez un esprit d'enfant.
- La première île que vous découvrirez est Shipwreck Shores, une version haute en couleur d'une baie de pirates typiques, où vous rencontrerez Milo Thatch, du film Disney Atlantis, l'empire perdu, et le capitaine Jack Sparrow, du film Disney Pirates des Caraïbes.
- Après Shipwreck Shores, vous vous aventurerez à Candy Cove, le deuxième biome, un monde fantastique pittoresque composé de desserts glacés. Vous y rencontrerez Megara, du film Hercule de Disney, et le Capitaine Crochet, du film Peter Pan de Disney. Oh, et n'oublions pas qu'il y a aussi un narval magique.
- Enfin, vous explorerez le Kingdom of Oublié, un lieu unique qui s'étend au-dessus et au-dessous de la mer, composé de motifs de coraux et de coquillages. Dans ce royaume, vous rencontrerez Wendy, du film Peter Pan de Disney.
- Dans ces biomes insulaires uniques, vous pourrez découvrir et vous lier d'amitié avec 3 nouveaux compagnons : les sympathiques toucans de Shipwreck Shores, les espiègles Meringuins de Candy Cove et les timides axolotls du Kingdom of Oublié.
- Chacun de ces magnifiques biomes disposera également de ses propres zones sous-marines. Sous votre forme de sirène, vous pourrez explorer ces nouveaux environnements et les personnaliser à votre guise.
- Décorez ces nouvelles zones sous-marines à différentes hauteurs à l'aide de plates-formes spéciales permettant de surélever ou d'abaisser des objets, ajoutant ainsi une nouvelle profondeur et une nouvelle dimension à vos constructions.
- De plus, les plans de décoration font leur retour, avec de nouveaux meubles imposants à restaurer au fil de votre aventure.
- C'est au cours de votre exploration sous-marine que vous ferez la connaissance de Dory, du film Le Monde de Nemo de Disney et Pixar. Ce compagnon d'aventure vous aidera à vous orienter dans les zones sous-marines et, à l'instar des compagnons d'exception, vous offrira ses propres récompenses et vous aidera à trouver des objets dans les profondeurs de la mer, tout en vous accompagnant dans une bulle spéciale lorsque vous serez sur la terre ferme.
- Comme dans toute grande aventure en mer, vous disposerez de votre propre navire - un bateau pirate enchanté, qui plus est ! Au fil de votre progression, vous utiliserez la grue de votre navire pour récupérer des objets dans l'eau, personnaliser sa voile et son pavillon, et embarquer jusqu'à quatre villageois comme membres d'équipage.
- Le bateau pirate dispose également de son propre mode Photo dédié, et lorsque vous serez prêt à faire une pause dans vos aventures, rendez-vous sous le pont dans votre cabine de capitaine, que vous pourrez entièrement décorer et personnaliser, et où vous aurez accès à l'artisanat, à la cuisine et à un espace de rangement.
Encore plus de nouvelles récompenses
- Les possesseurs de Disney Dreamlight Valley : The Keepsake Sea - Édition Deluxe recevront également 10 000 Pierres de lune, un vêtement exclusif Gilded Shell Tops, un style de maison Merfolk Mansion, ainsi que deux nouveaux compagnons d'aventure Polochon et Sebastian, issus du film Disney La Petite Sirène. Chacun d'entre eux est accompagné d'une quête spéciale mettant en scène Ariel, et tous deux permettent de débloquer des récompenses en gagnant des niveaux, tout comme les compagnons. Ils pourront vous suivre aussi bien sur la terre ferme que sous l'eau.
- De plus, pour tout achat de l'extension Disney Dreamlight Valley : The Keepsake Sea, si vous jouez au jeu entre le jour de sa sortie, le 18 novembre, et le 2 décembre, vous gagnerez également une tenue exclusive pour votre forme de sirène.
Twitch Drops
- Enfin, le lancement de cette extension sera également marqué par une nouvelle campagne Twitch Drops.
- Du 18 novembre au 2 décembre, vous pourrez regarder les streams de nos créateurs partenaires de Disney Dreamlight Valley pour débloquer un habillage exclusif pour votre bateau navire.
- Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur les modalités de participation et la liste des créateurs partenaires.
Changements et corrections (pour tous les joueurs)
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner la disparition de votre maison de joueur de la Vallée après avoir modifié son style.
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'apparition de la Haunted Floating Festival Pouch après avoir terminé le casse-tête Chasse aux fantômes.
- Si la récompense prévue n'apparaît pas à côté de votre avatar, elle sera désormais automatiquement envoyée dans votre boîte aux lettres du jeu.
- Correction d'un problème qui pouvait activer involontairement la fonction « Réclamer automatiquement » en arrière-plan du Star Path lorsque l'on mettait en surbrillance un bouton dans une fenêtre contextuelle.
- Correction d'un problème qui pouvait faire disparaître Dingo de la Vallée.
- Correction d'un problème qui pouvait faire disparaître l'option « Passer du temps avec Dingo ».
- Correction d'une erreur de localisation en allemand : la mission de la semaine 7 du Star Path « Passer du temps avec Ralph » faisait référence à Daisy.
- Correction d'un problème où certains objets, tels que les coffres moyens et grands ainsi que certains chemins n'apparaissaient pas à la station de désassemblage.
- Correction d'un problème où le Rustic Jacuzzi pouvait rester à la station d'artisanat en tant que demande mystère après avoir terminé la quête de Honeyglow Woods.
- Correction d'un problème où la fenêtre contextuelle des nouveaux objets pouvait chevaucher le bouton Montures à l'écran.
- Mise à jour des tutoriels du Guide du jeu pour les adapter au nouveau menu Quêtes.
- Correction d'un problème qui empêchait de placer le candélabre de la salle de bal à l'intérieur de votre maison.
- Correction d'un problème où le menu Collection indiquait à tort que des grains de café pouvaient être trouvés dans la Prairie.
- Correction d'un problème empêchant de faire défiler correctement la liste des souvenirs dans le menu Choisir un remplacement à l'aide d'une manette.
- Correction d'un problème empêchant le retrait du collier de l'espoir lorsqu'un autre collier était sélectionné.
- Correction d'un problème empêchant d'obtenir deux souvenirs affichés dans le menu Collection en jouant.
- Correction d'un problème provoquant un déplacement incorrect de la caméra lors de l'utilisation du curseur en mode Caméra libre du mode Photo.
- Correction d'un problème empêchant la duplication de la plupart des objets muraux en mode Édition.
- Correction d'un problème où l'icône de la loupe de l'aide aux objets, située au-dessus de la tête d'un villageois, restait visible en mode Photo.
- Correction d'un problème où l'Orbe de souvenir de la mission « Le contrat d'Oogie Boogie » pouvait atterrir à un endroit inaccessible près du chaudron et de la table d'ingrédients.
- Correction d'un problème qui faisait que Mickey pouvait disparaître de la vallée, empêchant ainsi la progression dans « Le contrat d'Oogie Boogie » et les tâches associées au Star Path.
- Correction d'un problème qui pouvait vous bloquer à l'étape « Récupérer de l'essence de peur supplémentaire » dans la quête « Une invasion d'Halloween ».
- Correction d'un problème qui empêchait parfois Rémy d'apparaître dans son restaurant pendant « Le contrat d'Oogie Boogie ».
- Correction d'un problème qui faisait que le journal d'Oogie Boogie pouvait tomber dans une zone inaccessible aux joueurs.
- Correction d'un problème qui empêchait de récupérer l'Essence lors de l'étape 10 de la quête « Une invasion d'Halloween ».
- Correction d'un problème visuel pour the Rocky Coast Lighthouse's base qui apparaissait en blanc au lieu d'être en pierre grise.
- Correction d'une incohérence visuelle : les coins des longues boîtes de récompenses dans le menu Événement étaient différents de ceux des petites boîtes de récompenses.
- Correction d'un problème où la peau de votre avatar pouvait traverser le haut Pink Y2K.
- Correction d'un problème visuel où votre avatar pouvait traverser le costume Giselle's Enchanted Cottage.
- Correction d'un petit problème de texture à l'arrière de la robe Pink Homespun Gown.
- Correction d'un problème visuel concernant la forme de la cape du costume The Adventuring Anna.
- Correction d'un problème visuel où l'ensemble de soirée Sanguine pouvait traverser votre avatar lors d'un vol plané.
- Correction d'un problème visuel où les bottes Princess Combat pouvaient traverser les pantalons.
- Correction d'un problème qui rendaient les bottes Elegant Nightmare invisibles lorsqu'elles étaient portées avec la combinaison Snuggly Kitty.
- Correction d'un problème sur Apple Arcade où le jeu The Curse pouvait se bloquer à l'étape « Récupérer l'Orbe de la confiance sur l'île flottante » si l'Orbre avait déjà été placé dans le pilier.
- Correction d'un problème sur certains appareils Apple où l'icône utilisée pour l'astuce « Appuyer longuement » sur la carte n'était pas bonne.
- Correction d'un problème sur certains appareils Apple où plusieurs éléments d'affichage étaient partiellement coupés sur l'iPhone 18 Pro ou l'iPhone 18 Pro Max.
- Correction d'un problème sur certains appareils Apple où les titres Sourcils et Peintures faciales étaient répartis sur deux lignes en allemand et en portugais lors de la création de l'avatar.
- Correction d'un problème sur certains appareils Apple où l'astuce « Maintenez enfoncé pour remplir automatiquement » chevauchait le texte « Sélectionner une recette » au poste de cuisine dans plusieurs langues.
- Correction d'un problème sur certains appareils Apple où l'image d'un objet pouvait disparaître lorsqu'on le sélectionnait dans le catalogue et qu'on le plaçait en mode groupe à l'aide des commandes tactiles.
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