Disney Dreamlight Valley : Quel est le prix de l'extension The Keepsake Sea ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 novembre 2026 à 15h55
Certains joueurs et joueuses se demandent quel est le prix de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley. Nous vous donnons la réponse.
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Disney Dreamlight Valley : Quel est le prix de l'extension The Keepsake Sea ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Disney Dreamlight Valley, le jeu de simulation de vie de Gameloft, doit se doter d'une toute nouvelle extension en ce mois de novembre 2026 : The Keepsake Sea. D'ailleurs, il se peut que ce contenu additionnel vous fasse de l'œil, mais que vous ne connaissiez pas son tarif. C'est pourquoi nous vous précisons, dans ce qui suit, le prix de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley.

Quel est le prix de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley ?

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Selon les informations partagées par Gameloft via une publication sur Twitter/X et un article sur le site officiel, l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley sera vendue à 29,99 $/ 29,99 €, seule (cela comprend également 5 000 Moonstones/Pierres de lune). Comme vous vous en doutez, il convient, bien évidemment, de posséder le jeu de base. Ce tarif n'est pas étonnant, car il correspond à celui des extensions précédemment sorties, notamment A Rift in Time, The Storybook Vale ou encore Wishblossom Ranch. 

En outre, remarquons que le studio de développement a indiqué qu'une édition Deluxe de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley sera proposée à 49,99 $/49,99 €. Celle-ci comprend le jeu de base, deux compagnons exclusifs (Polochon et Sébastien de La Petite Sirène de Disney), le style de maison Manoir sous-marin, des Hauts en coquillages dorés ainsi que 10 000 Moonstones/Pierres de lune.

Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore le jeu de base, différentes éditions sont disponibles sur les stores. À ce propos, soulignons qu'une édition Ultime 2026 est prévue et que celle-ci contient Disney Dreamlight Valley et les extensions suivantes : Wishblossom Ranch ainsi que The Keepsake Sea. Sans oublier, 18 000 Moonstones/Pierres de lune.

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Quel est le contenu de l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley ?

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Si vous vous demandez si l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley vaut le coup, voici un récapitulatif concernant son contenu : 

  • Fonctionnalité permettant de se transformer en créature de la mer/sirène.
  • De nouvelles options de personnalisation : nageoires, queues, oreilles, etc.
  • Trois nouveaux biomes à explorer : Shipwreck Shores, Candy Cove, Kingdom of Oublié.
  • Une toute nouvelle histoire à découvrir.
  • Cinq nouveaux personnages/villageois : le Capitaine Crochet, Wendy, Jack Sparrow, Milo Thatch et Mégara.
  • Un nouveau compagnon : Dory.
  • Possibilité d'arpenter la Mer des Souvenirs à bord de son propre bateau pirate enchanté, qui peut être personnalisé.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, que l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley sort le 18 novembre 2026. Le titre de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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