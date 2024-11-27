Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Hadès, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer Hadès sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale.

Comment débloquer Hadès sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Terminer la quête « Une terre de mythes et légendes » de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Une fois dans les Champs Élysées, rendez-vous au nord-est pour découvrir une nouvelle structure, qui est en réalité un portail.

Allez parler à la Codicole à ce sujet.

Ensuite, discutez avec Merida et suivez-la jusqu'aux Champs Élysées.

Vous devez à présent attraper des feux follets, dans cette zone. Ces derniers fuient lorsque vous les approchez. Il vous suffit simplement de les poursuivre et interagir avec eux dès que la commande se présente sur votre écran.

Dès que vous avez les 2 feux follets, retournez voir Merida près de l'entrée de l'Épreuve mythique.

Le mécanisme devant la structure ne fonctionnant pas, vous devez interagir avec les deux braseros, situés aux extrémités, pour y placer les feux follets et ainsi les allumer.

Pour finir, utilisez votre filet royal sur la roue (mouvement vertical).

Cela vous débloquera la quête « Sang-Froid et Gloire ».







Accomplir la quête « Sang-Froid et Gloire » de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Passez dans le portail face à vous pour débuter l'Épreuve mythique, liée à Hades.

Descendez les escaliers pour aller parler à Hadès.

Interagissez avec le chariot près d'Hadès pour le faire bouger.

Cela ouvrira la porte sur votre droite.

Suivez Hadès puis utilisez votre filet royal (mouvement horizontal) sur le mécanisme.

Traversez le pont afin de rejoindre une nouvelle section, dotée d'un pont.

Abaissez le pont en interagissant avec le levier.

Allez de l'autre côté du pont, en brisant les rochers sur votre chemin.

Utilisez votre filet royal sur la roue afin d'ouvrir la porte face au chariot.

Interagissez de nouveau avec le chariot pour le faire avancer.





Suivez Hadès pour atteindre la prochaine section.

Vous devez, à présent, lancer la ligne de votre canne à pêche dans l'eau face à vous.

Vous ferez monter une plateforme, au bout de laquelle vous pourrez activer un mécanisme à l'aide de votre filet royal (mouvement horizontal). Effectuez cette action deux fois.

Empruntez les escaliers et activez le nouveau levier pour abaisser le pont.

Faites de même de l'autre côté, afin de traverser un deuxième pont, donnant accès à une nouvelle roue.

La porte étant ouverte, relevez le deuxième pont et faites avancer le chariot.









Continuez votre chemin en suivant Hadès.

Parlez ensuite audit personnage.

Approchez-vous de la source de la corruption, qui est sur la droite d'Hadès, et cliquez dessus.

Placez la maison d'Hadès à l'endroit de votre choix dans le Vallon des contes.

Payez son coût de construction en interagissant avec le panneau de Picsou (10 000 pièces).

Il ne vous reste plus qu'à accueillir Hadès.

Le DLC/Passe d'extensiondu jeu de simulation de Gameloft,, regorge de nouveaux contenus. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi rencontrer et débloquer de nouveaux personnages, dont(du film d'animation Hercule). Ce qui n'est pas forcément chose aisée.C'est pourquoi nous vous indiquons, dans ce qui suit,Afin de, il est impératif d'avoir acheté le Passe d'extension/DLC. Si tel est le cas, assurez-vous d'avoir accès à la zone Champs Élysées du biome Mythopie. Cela vous permettra d'obtenir la quête « Une terre de mythes et légendes », qui vous permet d'. Ce dernier est désormais un résident permanent. Vous pouvez, dès lors, débuter ses quêtes, monter votre niveau d'amitié avec lui et obtenir ses récompenses.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.