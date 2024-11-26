Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Magma, où et comment en obtenir ?

Si vous êtes à la recherche de magma sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous vous indiquons où et comment en obtenir.
Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
de Disney Dreamlight Valley
a apporté de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles ressources. Ainsi, dans le Vallon des contes, les joueurs et les joueuses peuvent collecter de nouvelles gemmes, comme du magma
, qui a une certaine utilité. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons, ci-dessous, où et comment obtenir du magma sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
.
Où et comment trouver du magma sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?
Comme vous vous en doutez, pour récolter du magma sur Disney Dreamlight Valley
, il est impératif d'avoir acheté le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
. Ce contenu additionnel ajoute le Vallon des contes, soit la région où vous pourrez trouver du magma
. Si tel est le cas, vous pouvez, alors, vous mettre en quête de cette gemme.Obtenir du magma sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
n'est pas très compliqué. Pour cela, vous devez avoir accès au biome Mythopie, qui est situé à droite de la Bibliothèque du Savoir. C'est là-bas que vous pourrez mettre la main sur du magma
, et plus précisément dans les zones suivantes : Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe. C'est en utilisant votre pioche sur les affleurements rocheux présents à ces endroits que vous pourrez récupérer du magma
. En fonction de la quantité désirée, vous devrez répéter l'opération plusieurs fois.
Comme la plupart des ressources, le magma
peut être revendu à un stand de Dingo. Vendre un magma
rapporte 400 pièces, tandis qu'un magma scintillant permet d'obtenir 1 600 pièces. Toutefois, sachez que cette gemme est plus ou moins importante. Il s'agit, d'ailleurs, de la nourriture favorite des bébés dragons, que vous pouvez apprivoiser sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Mac et PC. Le jeu de simulation de Gameloft figure également dans le Game Pass. Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale
est payant.
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