Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Magma, où et comment en obtenir ?

Si vous êtes à la recherche de magma sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous vous indiquons où et comment en obtenir.

Où et comment trouver du magma sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?





Le Passe d'extension/DLCdea apporté de nombreuses nouveautés, dont de nouvelles ressources. Ainsi, dans le Vallon des contes, les joueurs et les joueuses peuvent collecter de nouvelles gemmes, comme, qui a une certaine utilité. Afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons, ci-dessous,Comme vous vous en doutez, pour, il est impératif d'avoir acheté le Passe d'extension/DLC. Ce contenu additionnel ajoute le Vallon des contes, soit la région où vous pourrez. Si tel est le cas, vous pouvez, alors, vous mettre en quête de cette gemme.n'est pas très compliqué. Pour cela, vous devez avoir accès au biome Mythopie, qui est situé à droite de la Bibliothèque du Savoir. C'est là-bas que vous pourrez mettre la main sur, et plus précisément dans les zones suivantes : Champs Élysées, Plaines ardentes, Ombre de la statue et Mont Olympe. C'est en utilisant votre pioche sur les affleurements rocheux présents à ces endroits que vous pourrez. En fonction de la quantité désirée, vous devrez répéter l'opération plusieurs fois.Comme la plupart des ressources,peut être revendu à un stand de Dingo. Vendre unrapporte 400 pièces, tandis qu'un magma scintillant permet d'obtenir 1 600 pièces. Toutefois, sachez que cette gemme est plus ou moins importante. Il s'agit, d'ailleurs, de la nourriture favorite des bébés dragons, que vous pouvez apprivoiser surRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Mac et PC. Le jeu de simulation de Gameloft figure également dans le Game Pass. Le Passe d'extension/DLCest payant.