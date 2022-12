Disney Dreamlight Valley : Comment terminer la quête de Noël « Dégustation de cookies » ?

Accomplir la quête de Noël « Dégustation de cookies » sur Disney Dreamlight Valley

Gâteaux au pain d'épices de Minnie : Blé x 1 Gingembre x 1

Biscuits aux pépites de chocolat : Blé x 1 Sucre de canne x 1 Fève de cacao x 1 Beurre x 1

Biscuits du pays des merveilles : Blé x 1 Sucre de canne x 1 Vanille x 1 Beurre x 1



Pour les fêtes de fin d'année, Gameloft a ajouté plusieurs quêtes Dreamlight en lien avec Noël sur. Parmi elles, la mission intitulée. Ainsi, dans ce guide, nous vous indiquons, sur le titre de Gameloft.Les joueurs et les joueuses peuvent, actuellement, terminer quelques quêtes Dreamlight en lien avec les fêtes de fin d'année, sur. En plus de celles nommées « Même les poissons sont festifs ! » « Ho ! Ho ! Ho ! » et « Un foyer pour les fêtes de fin d'année » , nous avons l'opportunité d'accomplir la mission. Pour cela, il convient de(« biscuits »)De notre côté, nous avons opté pour les recettes suivantes. Notons que, pour chacune d'entre elles, nous vous indiquons les ingrédients requis pour préparer lesdits cookies/biscuits :Une fois que vous avez trois cookies dans votre inventaire, mangez-les. La quête Dreamlight de Noëlsera alors terminée. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans l'onglet « Dreamlight », puis « Village » dans le menu in-game, et cliquez sur ladite mission pour récupérer votre récompense. En ce qui nous concerne, nous avons obtenu l'élément cosmétique « Oreilles festives bonbon ».Rappelons, pour conclure, queest à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le titre figure également dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.