Disney Dreamlight Valley : Comment terminer la quête de Noël « Même les poissons sont festifs ! » ?

Accomplir la quête de Noël « Même les poissons sont festifs ! » sur Disney Dreamlight Valley

Bar Festif Emplacement : Prairie tranquille

Baudroie festive Emplacement : Terre oubliées

Calamar festif Emplacement : Bayou de la Confiance

Fugu festif Emplacement : Plage enchantée (jour de pluie)

Saumon festif Emplacement : Plateau ensoleillé



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En ce mois de décembre 2022, il est possible d'accomplir plusieurs quêtes Dreamlight en lien avec les fêtes de fin d'année, sur. Parmi elles, la mission intitulée. Ainsi, dans ce guide, nous vous indiquons, sur le titre de Gameloft.Comme vous le savez probablement déjà, laintitulée «est visible dans la section « Village » de l'onglet « Dreamlight, via le menu-in game. Celle-ci ne possède pas de description spécifique. Ainsi, sachez que pour accomplir cetteliée aux fêtes de fin d'année, il vous faut pêcher cinq « poissons festifs ». Ces derniers peuvent être trouvés dans certains biomes et peuvent être pêchés en jetant sa ligne dans les cercles rouges et verts, apparaissant à la surface de l'eau.Mais, sans plus tarder, voici la liste de tous les poissons à pêcher, ainsi que leur emplacement, afin d'accomplir laEn pêchant ces cinq poissons, vous terminerez la. Vous obtiendrez alors une récompense. De notre côté, nous avons eu le bonnet « Chapeau du Père Noël ».Rappelons, pour conclure, queest à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le titre de Gameloft figure également dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.