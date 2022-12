Disney Dreamlight Valley : Comment terminer la quête de Noël « Ho ! Ho ! Ho ! » ?

Accomplir la quête de Noël « Ho ! Ho ! Ho ! » sur Disney Dreamlight Valley

Cadeau vilain 1 papier cadeau festif 1 minerai de charbon

Cadeau fabriqué à la main 1 papier cadeau festif 1 chaise du festin des fêtes (nécessite 5 bois durs et 3 morceaux de tissu)

Cadeau délicieux 1 papier cadeau festif 1 plat de Gâteaux au pain d'épices de Minnie 1 Chocolat chaud

Cadeau brillant 1 papier cadeau festif 1 Rubis brillant 1 Émeraude brillante



Grâce à la deuxième mise à jour majeure , déployée au début du mois de décembre de cette année, les joueurs et les joueuses ont, actuellement, la possibilité d'accomplir diverses quêtes Dreamlight en lien avec Noël sur. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsComme vous le savez déjà, sur, il est possible d'obtenir deux monnaies distinctes : les pièces étoiles et la Dreamlight. Afin de récolter de la Dreamlight, il convient d'accomplir différentes actions (« Offre 2 cadeaux », « Attrape 3 poissons «, etc.) et de terminer des quêtes spécifiques. D'ailleurs, certaines d'entre elles, actuellement disponibles sur le titre, sont liées aux fêtes de fin d'année. C'est notamment le cas de laintitulée(à retrouver dans la section « Village » de l'onglet « Dreamlight », via le menu in-game).Pour terminer cette, vous allez devoirpuis les. À chaque fois, vous aurez besoin de « papier cadeau festif ». Cet item peut être trouvé au sol, en petite quantité et ce chaque jour, près du magasin de Picsou (comme sur l'image ci-dessous).En ce qui concerne les cadeaux que vous pouvez offrir, sur, plusieurs options s'offrent à vous. Dans ce qui suit, nous vous indiquons la liste complète des cadeaux qu'il est possible de fabriquer ainsi que les ressources/matériaux nécessaires pour chacun d'entre eux :Vous pouvez, donc, offrir les cadeaux que vous voulez à qui vous voulez. En donnant le dixième présent, vous terminerez laet vous récupérerez alors une récompense.Pour rappel,est à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le titre figure dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.