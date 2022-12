Disney Dreamlight Valley : Comment terminer la quête de Noël « Un foyer pour les fêtes de fin d'année » ?

Accomplir la quête de Noël « Un foyer pour les fêtes de fin d'année » sur Disney Dreamlight Valley

La deuxième mise à jour majeure , déployée au début du mois de décembre 2022, a introduit plusieurs nouveautés sur, notamment le Royaume de Toy Story , le personnage Stitch ainsi que quelques quêtes Dreamlight en lien avec Noël. D'ailleurs, l'une d'entre elles est nommée. Nous vous expliquonsComme vous le savez probablement déjà, sur, il est possible d'obtenir de la Dreamlight (monnaie in-game). C'est en accomplissant différentes actions (« Offre 2 cadeaux », « Attrape 3 poissons », etc.) et en terminant des quêtes bien spécifiques (mais ne possédant pas forcément de description) que vous en récupérerez. D'ailleurs, dans la section « Village » de l'onglet « Dreamlight », vous pouvez actuellement découvrir quelques objectifs liés à Noël, dont « Un foyer pour les fêtes de fin d'année ».Afin de terminer cette, vous allez devoir. Notons tout de suite qu'il n'est pas nécessaire de crafter cinq items différents. De notre côté, nous avions une pièce vide dans notre maison. De ce fait, nous avons décidé d'aménager une salle à manger avec une table basique, trois chaises du festin des fêtes, deux sets d'assiette et couverts du festin des fêtes, entre autres. C'est ainsi que nous avons accompli la quêteet récupéré la récompense, qui est un objet de décoration, soit le « tapis hivernal ».Pour crafter une chaise du festin des fêtes, nous avons eu besoin de 5 bois durs et 3 morceaux de tissu. Le set d'assiette et couverts demande, quant à lui, de posséder de 5 unités d'argile, 1 lingot d'or et 1 morceau de tissu. Notons que d'autres objets cosmétiques, en lien avec Noël, peuvent être fabriqués via une station d'artisanat, et sont à retrouver dans l'onglet « Meubles ».est disponible, en accès anticipé, depuis le mois de septembre 2022 et est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, n'hésitez pas à consulter nos guides , pouvant vous aider sur plusieurs aspects du jeu.