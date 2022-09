Disney Dreamlight Valley : Les outils royaux, où les trouver ?

Emplacement des outils royaux sur Disney Dreamlight Valley

Quels sont les outils royaux ?

La pioche royale

La pelle

L'arrosoir

La canne à pêche

Où trouver les outils royaux ?

Sur, et notamment dans la première heure de jeu, les joueurs et les joueuses devront se mettre en quête de. Dans ce guide, nous vous expliquonsAu tout début de votre aventure sur, vous rencontrerez Merlin. Après une courte discussion et un bref tutoriel, introduisant quelques mécaniques de jeu, ce dernier vous donnera une première quête, intitulée « Les outils royaux ». Pour terminer celle-ci, vous devrez impérativement trouver, soient :Si vous êtes à la recherche deset que vous ne parvenez pas à mettre la main dessus, pas de panique. Dans ce qui suit, nous vous indiquons où trouver la pioche royale, la pelle, l'arrosoir et la canne à pêche surL'arrosoir est positionné près de votre maison. Effectivement, en vous plaçant face à votre maison vous pourrez apercevoir des épines nocturnes ainsi que des tonneaux en bois sur votre droite. En retirant les épines et en contournant les deux tonneaux, vous trouverez l'arrosoir. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à interagir avec, afin de le récupérer.Pour récupérer la pelle sur, vous devez trouver le bâtiment Chez Remy. Celui-ci est positionné près de votre maison, et plus précisément à droite. Pour l'atteindre, traversez donc la place principale et retirez les épines nocturnes vous barrant le chemin. Une fois que vous êtes devant Chez Remy, il vous suffit de récupérer la pelle, qui est face à vous.La pioche royale n'est pas située très loin du bâtiment Chez Remy. En effet, si vous êtes face à l'établissement, vous n'avez qu'à vous retourner pour apercevoir, au loin, la pioche royale, plantée dans des rochers.Finalement, il ne vous reste plus qu'à récupérer la canne à pêche. Cet outil royal nécessite d'effectuer un peu plus d'actions. Vous trouverez une canne à pêche, près d'un point d'eau, dans la zone Prairie tranquille. Or, celle-ci n'est pas fonctionnelle. Rendez visite à Dingo, dans sa maison (celle près dudit point d'eau). Donnez-lui la canne à pêche cassée. Après une brève conversation, Dingo vous remettraque vous recherchiez, soit la canne à pêche, et vous proposera également de vous apprendre à pêcher.Vous avez, ainsi, récupéré. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à retourner voir Merlin, près du Château des Rêves, et à lui parler.