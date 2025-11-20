Disney Dreamlight Valley : Maximus, comment débloquer ce cheval ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le cheval Maximus sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le cheval Maximus sur Disney Dreamlight Valley ?

Une fois que vous avez remis la clé à Clochette, elle vous ouvre le chemin vers une nouvelle zone.

Entrez dans ladite zone.

Là-bas, vous devez retirer plusieurs cristaux rouges disséminés dans différents secteurs : Dans la zone bleue près de sa racine droite. Dans la zone verte derrière elle. Dans la zone rose à sa gauche. Pour cela, vous devrez résoudre des énigmes, qui sont très faciles : la plupart du temps, vous devez ouvrir une porte en bois. Cela exige de pousser un rocher, avec la capacité de votre cheval, sur une plateforme en bois au sol ; et de vous placer vous-même sur la deuxième.

Dès que vous avez brisé les trois cristaux, retournez parler à la Florespérance de l'espoir.

Rencontrez, finalement, Maximus.









Sur, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch, les joueurs et les joueuses peuvent avoir leur propre cheval, mais aussi en débloquer certains issus de films d'animation Disney spécifiques. Ainsi, la communauté peut, par exemple, avoir, du film Raiponce. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.De ce fait, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Comme vous vous en doutez, pour, il est impératif d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch, qui est sortie le 19 novembre 2025. Si tel est le cas, vous devrez progresser jusqu'à obtenir la quête « Grotte cristalline : Alpes enchantées » via Clochette. Ce qui nécessite de lui rapporter la clé de cristal, que vous récupérez après la mission « Gros problèmes de roue » de Dingo.Par la suite, vous devrez effectuer les actions suivantes pourCette dernière étape vous permet de. Comme vous pourrez le constater,a une particularité : il peut sauter au-dessus de grands fossés. Soulignons, en outre, que vous pouvez augmenter votre amitié/renforcer votre lien avec, comme avec tous les autres chevaux.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, PC, mais aussi sur Mac et Nintendo Switch.