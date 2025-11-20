Disney Dreamlight Valley : Cheval, comment changer son apparence et son nom ?

Sur Disney Dreamlight Valley, il est possible de modifier l'apparence et le nom de son cheval. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire.

Comment modifier l'apparence et le nom de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley ?

Changer l'apparence de son cheval

Lancez Disney Dreamlight Valley sur votre plateforme.

Chargez votre partie.

Une fois en jeu, ouvrez votre inventaire. Touche Triangle et Y sur consoles PlayStation et Xbox.

Cliquez sur « Montures » dans la liste figurant tout à gauche.

Choisissez votre monture.

Cliquez, finalement, sur « Personnaliser ».

Vous pourrez, dès lors, modifier l'apparence de votre cheval.







Modifier le nom de son cheval

Lancez Disney Dreamlight Valley sur votre plateforme.

Chargez votre partie.

Une fois en jeu, ouvrez votre inventaire. Touche Triangle et Y sur consoles PlayStation et Xbox.

Cliquez sur « Montures » dans la liste figurant tout à gauche.

Choisissez votre monture.

Allez dans l'onglet « Personnaliser », tout en bas.

Cliquez sur le nom de votre cheval pour le changer.

Avec l'extension Wishblossom Ranch de, les joueurs et les joueuses peuvent avoir plusieurs chevaux, dont certains sont issus de films d'animation de Disney. Si l'apparence de ces derniers ne peut pas être altérée par la communauté, il ne reste que les joueurs et les joueuses ont la possibilité de. D'ailleurs, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu ou après avoir obtenu de nouveaux éléments cosmétiques, vous voudriezDans ce qui suit, nous vous expliquonsC'est dès votre arrivée au Ranch de Florespérance, la région de l'extension Wishblossom Ranch de, que vous obtiendrez votre cheval. À ce moment-là, vous aurez, d'ailleurs, l'opportunité de(couleur des yeux, crinière, queue, coiffe, etc.). Par la suite, vous ressentirez probablement l'envie ou le besoin de revenir sur vos choix. Voici, ainsi, commentComme dit précédemment,vous permet de, notamment en choisissant une crinière, une robe, une queue, une coiffe, mais aussi une selle, la couleur des sabots ou encore l'effet du galop. D'ailleurs, vous pouvezà tout moment, et autant de fois que souhaité.Pour, la manipulation à effectuer est quasi identique à celle précédemment décrite. Voici les différentes étapes à respecter pourTout comme pour l'apparence, vous pouvezquand vous le souhaitez sur. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.