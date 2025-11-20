Disney Dreamlight Valley : Cheval, comment changer son apparence et son nom ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2025 à 11h30
Sur Disney Dreamlight Valley, il est possible de modifier l'apparence et le nom de son cheval. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire.
Disney Dreamlight Valley : Cheval, comment changer son apparence et son nom ?
Avec l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses peuvent avoir plusieurs chevaux, dont certains sont issus de films d'animation de Disney. Si l'apparence de ces derniers ne peut pas être altérée par la communauté, il ne reste que les joueurs et les joueuses ont la possibilité de personnaliser leur propre cheval et même lui donner un nom. D'ailleurs, il se peut qu'après plusieurs heures de jeu ou après avoir obtenu de nouveaux éléments cosmétiques, vous voudriez changer l'apparence et le nom de votre cheval.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment changer l'apparence et le nom de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley.

Comment modifier l'apparence et le nom de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley ?

Changer l'apparence de son cheval

C'est dès votre arrivée au Ranch de Florespérance, la région de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, que vous obtiendrez votre cheval. À ce moment-là, vous aurez, d'ailleurs, l'opportunité de choisir son apparence (couleur des yeux, crinière, queue, coiffe, etc.). Par la suite, vous ressentirez probablement l'envie ou le besoin de revenir sur vos choix. Voici, ainsi, comment changer l'apparence de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley :
  • Lancez Disney Dreamlight Valley sur votre plateforme.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois en jeu, ouvrez votre inventaire.
    • Touche Triangle et Y sur consoles PlayStation et Xbox.
  • Cliquez sur « Montures » dans la liste figurant tout à gauche.
  • Choisissez votre monture.
  • Cliquez, finalement, sur « Personnaliser ».
  • Vous pourrez, dès lors, modifier l'apparence de votre cheval.
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Comme dit précédemment, Disney Dreamlight Valley vous permet de personnaliser votre cheval, notamment en choisissant une crinière, une robe, une queue, une coiffe, mais aussi une selle, la couleur des sabots ou encore l'effet du galop. D'ailleurs, vous pouvez modifier l'apparence de votre cheval à tout moment, et autant de fois que souhaité.

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Modifier le nom de son cheval

Pour modifier le nom de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley, la manipulation à effectuer est quasi identique à celle précédemment décrite. Voici les différentes étapes à respecter pour changer le nom de son cheval sur Disney Dreamlight Valley :
  • Lancez Disney Dreamlight Valley sur votre plateforme.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois en jeu, ouvrez votre inventaire.
    • Touche Triangle et Y sur consoles PlayStation et Xbox.
  • Cliquez sur « Montures » dans la liste figurant tout à gauche.
  • Choisissez votre monture.
  • Allez dans l'onglet « Personnaliser », tout en bas.
  • Cliquez sur le nom de votre cheval pour le changer.
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Tout comme pour l'apparence, vous pouvez changer le nom de votre cheval quand vous le souhaitez sur Disney Dreamlight Valley. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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