Supermassive Games perd son PDG, qui démissionne en pleine crise interne

Quelques semaines après la sortie de Directive 8020, Robert Henrysson quitte son poste de PDG de Supermassive Games. Si son mandat a permis de lancer ce nouveau volet avec succès, le studio traverse une période trouble marquée par plusieurs vagues de licenciements.

Seulement quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le dernier volet en date de la franchise The Dark Pictures, le studio britannique Supermassive Games perd son capitaine. Robert Henrysson, qui occupait le poste de PDG depuis janvier 2024, a annoncé son départ sur les réseaux professionnels. Il quitte par la même occasion ses fonctions au sein de Nordisk Games, la maison mère du studio d'horreur narratif.

Un mandat court mais mouvementé

L'arrivée de Robert Henrysson à la tête de l'entreprise faisait suite au départ des fondateurs historiques, Pete et Joe Samuels. Son objectif principal, défini par Nordisk Games, était de mener à bien le développement et la sortie de Directive 8020. Bien que le titre ait reçu un accueil plutôt favorable, le mandat du dirigeant a été marqué par une forte instabilité interne.

















En effet, le studio a subi deux vagues de licenciements successives, en février puis durant l'été dernier, touchant près de 90 employés. Ces restructurations ont également conduit à l'annulation d'un projet non annoncé, un jeu dans l'univers de Blade Runner qui portait le nom de code Time to Live. Malgré ce contexte difficile, le désormais ex-PDG dresse un bilan positif de son passage, affirmant que les revenus et les bénéfices de l'entreprise ont triplé sous sa direction.

Diriger un studio n'est jamais une tâche solitaire ; c'est le fruit des efforts de toute l'équipe. Notre engagement en faveur de l'amélioration continue a toujours été, et reste, au cœur de tout ce que nous entreprenons.

Quel avenir pour les maîtres de l'horreur narrative ?

Dans son message de départ, Robert Henrysson a tenu à saluer le travail des équipes, les qualifiant de meilleur studio de jeux narratifs au monde. Le dirigeant compte désormais prendre des vacances pour passer du temps en famille et gérer ses investissements personnels, tout en restant ouvert à des rôles de conseiller dans l'industrie du jeu vidéo.

Du côté de Supermassive Games, l'incertitude plane. Si aucun chiffre de ventes officiel n'a été communiqué pour Directive 8020, les licenciements préalables à sa sortie laissaient présager une situation financière tendue pour le studio, qui s'était peut-être lancé dans trop de projets simultanés.

Malgré ces turbulences, les développeurs regardent vers l'avenir. Comme le veut la tradition de la série, le prochain jeu a déjà été teasé à la fin de Directive 8020 pour les joueurs ayant fait les bons choix. Ce futur titre, qui devrait faire la part belle au surnaturel, pourrait s'intituler The Craven Man ou Intercession, deux marques déposées par le studio en 2022. Reste à savoir si la nouvelle direction parviendra à stabiliser l'entreprise pour mener ce projet à son terme et rassurer les joueurs.