Directive 8020 : La liste complète des trophées et succès

Directive 8020 possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous donnons la liste complète.

Disponible depuis le mois de mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, Directive 8020, développé par Supermassive Games, possède, comme la plupart des autres titres, plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent décrocher le trophée Platine ou bien 100 % de ce nouvel opus The Dark Pictures doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ci-dessous, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de Directive 8020.

La liste des trophées et succès de Directive 8020

Pour empocher le 100 % ou trophée Platine de Directive 8020, qui est nommée « Mission accomplie », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer certaines actions. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Directive 8020 (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Intitulé du trophée/succès Description Équipe de réveil Vous avez terminé l'épisode 1. Cycle terminé Vous avez terminé les 8 épisodes. Murs repeints Vous avez tué l'intégralité de l'équipage. Humanitaire Vous avez sauvé l'intégralité de l'équipage. Accepter les conséquences Vous avez terminé l'histoire en style de jeu Survie. Seconde chance Vous avez utilisé un embranchement pour changer de voie. Chère maman... Vous avez trouvé tous les enregistrements de Simms. Ô Mort Vous avez trouvé tous les secrets du Conservateur. Dans chaque recoin Vous avez trouvé tous les secrets du jeu. Personnalité dévoilée Vous avez débloqué un destin de personnage. Tous les futurs possibles Vous avez débloqué tous les destins des personnages. Pas aujourd'hui, chef Cernan a échappé à Williams sans se faire prendre. Pipelette Vous avez envoyé un message à tous les membres de l'équipage. Bouclons-la Stafford a survécu au crash. Permis de port d'arme Vous avez autorisé l'usage de l'arme. Objet trouvé Vous avez trouvé le bracelet de Carter. Traitement des déchets Vous avez brûlé la copie dans l'incinérateur à déchets. C'est du déca ? Vous avez sédaté Williams. Motdepasse1 Anders a piraté l'ordinateur de Williams. Ce steak est cru Mitchell et Anders ont survécu à l'expérience indemnes. Suspect acquitté Vous avez déterminé que Williams était bien humain. Tous humains Tous les membres de l'équipage sont passés indemnes sous le scanner. Murder Party L'affrontement au scanner a évolué en spirale mortelle. Cet endroit n'est pas un lieu d'honneur Young a envoyé un avertissement à l'Andromeda. Bouteille à la mer Young a envoyé un S.O.S. à l'Andromeda. Au grand jour Vous avez convaincu Williams de révéler la vérité au sujet de la mission. As de la furtivité Vous avez rejoint la passerelle de navigation sans perdre de personnages. Nous avons des réserves Vous avez envoyé une deuxième équipe pour rediriger le carburant. Retour au bercail Vous avez paramétré une trajectoire vers la terre sans intrus à bord. Rupture de confidentialité Vous avez exposé la vérité au sujet du programme de clones.

Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.