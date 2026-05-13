Durée de vie Directive 8020 : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Directive 8020, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Sorti au cours du mois de mai 2026, Directive 8020 est le tout nouvel opus de la saga The Dark Pictures de Supermassive Games. Le titre était, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient les productions vidéoludiques dudit studio de développement. Dès lors, plusieurs joueurs et joueuses se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de Directive 8020, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Directive 8020

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Directive 8020 dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le titre de Supermassive Games, afin d'obtenir le 100 % par exemple, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que faire l'histoire principale. D'ailleurs, soulignons que Directive 8020 propose plusieurs collectibles, qui doivent impérativement être récupérés pour empocher le 100 % ou trophée Platine du titre.

À lire également Directive 8020 : La liste complète des trophées et succès

Combien d'heures pour terminer Directive 8020 ?

Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Directive 8020, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu de Supermassive Games. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Directive 8020 en ligne droite → Environ 8-10 heures.

→ Environ 8-10 heures. Terminer Directive 8020 à 100 % → Plus de 20 heures.

Ainsi, la durée de vie de Directive 8020 est assez semblable au nombre d'heures nécessaires pour terminer les autres opus faisant partie de The Dark Pictures Anthology.

Rappelons, pour conclure, que Directive 8020 est disponible, depuis le 12 mai 2026, sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.