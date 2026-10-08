The Conjuring s'offre un jeu, The Conjuring: Unspoken, à destination de Netflix

La série de films The Conjuring va très prochainement se doter d'un jeu, signé par Supermassive Games.

Connu pour ses productions vidéoludiques horrifiques et de type slasher (Until Dawn, The Quarry, les opus The Dark Pictures), le studio de développement Supermassive Games a décidé de s'attaquer à une série cinématographique de renom afin de proposer sa propre adaptation en jeu vidéo : The Conjuring: Unspoken arrive très vite sur Netflix.

The Conjuring: Unspoken de Supermassive Games, une sortie imminente

Via une récente publication sur son compte Twitter/X et une nouvelle vidéo sur YouTube, Netflix a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau jeu : il s'agit de The Conjuring: Unspoken, qui se rendra disponible dès le 13 octobre 2026 sur ladite plateforme. Développé par Supermassive Games, The Conjuring: Unspoken invitera les joueurs et les joueuses à faire usage de leur téléphone pour mener une enquête paranormale.

The Conjuring: Unspoken pourrait bien être encore plus effrayant que les films, car vous y participez activement. Tout commence de manière assez anodine. La famille Cooper, en deuil, arrive dans une auberge vieille de plusieurs siècles, et des événements étranges commencent à se produire : des poupées disparaissent, une fille entend la voix de sa mère décédée lui murmurer dans la nuit, une boîte à musique représentant une ballerine se met à jouer toute seule. Ah, et il y a aussi un puits inquiétant. Vous savez, les habituelles. Après une séance de spiritisme ratée, les choses commencent à devenir un peu flippantes. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, vous devrez faire appel à votre ingéniosité - et à votre smartphone - pour libérer la famille Cooper de l'emprise fantomatique de Vinea, un démon qui se nourrit du chagrin, et de Florrie, un fantôme issu du folklore anglais.

Des détails sur l'histoire de The Conjuring: Unspoken

Décrit comme une expérience narrative directement jouable depuis son canapé, The Conjuring: Unspoken laissera les joueurs et les joueuses façonner l'histoire en optant pour différentes options de dialogue. Ces derniers, qui incarnent la démonologue Francesca Noakes, seront amenés à explorer et fouiller le Red Lion Inn, un lieu hanté en Angleterre, afin de dénicher des « indices sur les phénomènes étranges qui s'y produisent la nuit ».

Côté gameplay, la communauté pourra faire usage de divers outils, dont un détecteur de champs électromagnétiques, une caméra infrarouge ou encore une « spirit box », qui permet de repérer les apparitions. C'est, d'ailleurs, le téléphone des joueurs qui offrira la possibilité d'utiliser ses outils, tandis que l'écran « affiche votre environnement virtuel ».

Rendez-vous donc le 13 octobre 2026 pour essayer The Conjuring: Unspoken de Supermassive Games, qui se rendra dès lors disponible sur Netflix.