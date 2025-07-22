Directive 8020 est reporté, Supermassive Games licencie

Supermassive Games a, récemment, annoncé que Directive 8020 va prendre du retard, alors que le studio souffre de licenciements.

La sortie de Directive 8020 est repoussée

Nous restons concentrés sur nos projets à venir et avons pris la décision de changer le lancement de Directive 8020 au premier semestre 2026. L'accueil réservé au jeu a été fantastique jusqu'à présent, et ce délai supplémentaire nous aidera à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Nous sommes profondément reconnaissants de la patience et du soutien de notre communauté.

A statement from Supermassive Games. pic.twitter.com/Vom1CSGYGs — Supermassive Games (@SuperMGames) July 22, 2025

Supermassive Games est également victime de licenciements

L'industrie du jeu vidéo reste un environnement challengeant et en constance évolution. Alors que nous adaptons la structure de notre équipe pour mieux répondre à ces changements, nous avons dû prendre la décision très difficile d'entamer un processus de consultation sur les licenciements au cours duquel nous prévoyons de perdre jusqu'à 36 de nos collègues.

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Pas de conséquence pour Little Nightmares 3

Supermassive Games, qui est à l'origine des opus de The Dark Pictures Anthology mais aussi d'Until Dawn et The Quarry, devait sortir son prochain jeu,, à la fin de l'année. Malheureusement,C'est via une publication sur le compte Twitter/X de Supermassive Games que nous apprenons la mauvaise nouvelle :. Le titre devait initialement débarquer le 2 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Dans ladite publication, nous pouvons lire les mots suivants :À l'heure actuelle, Supermassive Games n'a pas partagé de nouvelle date de sortie précise pour. D'ailleurs,En plus d'avoir indiqué queest reporté,Supermassive Games a, par ailleurs, ajouté qu'un soutien sera offert à toutes les personnes affectées par ces licenciements : « Cette décision n'a pas été prise à la légère, et nous savons que ce sera une période incroyablement difficile pour tout le monde. Notre priorité absolue sera d'offrir un soutien total à toutes les personnes concernées ».n'est pas le seul projet vidéoludique de Supermassive Games, qui a, d'ailleurs, tenu à préciser que rien ne change pour Little Nightmares 3.Comme vous le savez probablement déjà, Little Nightmares 3 est développé par Supermassive Games. Dans ladite publication sur Twitter/X, Supermassive Games a tenu à rassurer les fans de la franchise :