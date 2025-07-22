Directive 8020 est reporté, Supermassive Games licencie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juillet 2025 à 16h41
Supermassive Games a, récemment, annoncé que Directive 8020 va prendre du retard, alors que le studio souffre de licenciements.
Directive 8020 est reporté, Supermassive Games licencie
Supermassive Games, qui est à l'origine des opus de The Dark Pictures Anthology mais aussi d'Until Dawn et The Quarry, devait sortir son prochain jeu, Directive 8020, à la fin de l'année. Malheureusement, ledit studio de développement a annoncé un report pour Directive 8020, tout en précisant que plusieurs employés ont été licenciés.

La sortie de Directive 8020 est repoussée

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C'est via une publication sur le compte Twitter/X de Supermassive Games que nous apprenons la mauvaise nouvelle : Directive 8020 est victime d'un report et arrivera, désormais, dans la première moitié de l'année 2026. Le titre devait initialement débarquer le 2 octobre prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Dans ladite publication, nous pouvons lire les mots suivants : 
Nous restons concentrés sur nos projets à venir et avons pris la décision de changer le lancement de Directive 8020 au premier semestre 2026. L'accueil réservé au jeu a été fantastique jusqu'à présent, et ce délai supplémentaire nous aidera à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Nous sommes profondément reconnaissants de la patience et du soutien de notre communauté.
À l'heure actuelle, Supermassive Games n'a pas partagé de nouvelle date de sortie précise pour Directive 8020. D'ailleurs, le studio a également annoncé des licenciements.

Supermassive Games est également victime de licenciements

En plus d'avoir indiqué que Directive 8020 est reporté, Supermassive Games a précisé qu'une vague de licenciement a lieu en interne
L'industrie du jeu vidéo reste un environnement challengeant et en constance évolution. Alors que nous adaptons la structure de notre équipe pour mieux répondre à ces changements, nous avons dû prendre la décision très difficile d'entamer un processus de consultation sur les licenciements au cours duquel nous prévoyons de perdre jusqu'à 36 de nos collègues.
Supermassive Games a, par ailleurs, ajouté qu'un soutien sera offert à toutes les personnes affectées par ces licenciements : « Cette décision n'a pas été prise à la légère, et nous savons que ce sera une période incroyablement difficile pour tout le monde. Notre priorité absolue sera d'offrir un soutien total à toutes les personnes concernées ».

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Directive 8020 n'est pas le seul projet vidéoludique de Supermassive Games, qui a, d'ailleurs, tenu à préciser que rien ne change pour Little Nightmares 3.

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Pas de conséquence pour Little Nightmares 3

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Comme vous le savez probablement déjà, Little Nightmares 3 est développé par Supermassive Games. Dans ladite publication sur Twitter/X, Supermassive Games a tenu à rassurer les fans de la franchise : Little Nightmares 3 arrivera bel et bien le 10 octobre prochain et n'est donc pas impacté par ces changements en interne.

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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