Directive 8020 : Combien d'épisodes sont disponibles ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 mai 2026 à 11h06
Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'épisodes disponibles sur Directive 8020, développé par Supermassive Games.
Directive 8020 : Combien d'épisodes sont disponibles ?

C'est au cours du mois de mai 2026 que Supermassive Games a sorti son tout nouvel opus The Dark Pictures, à savoir Directive 8020. De nombreux joueurs et joueuses se sont plongés ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure vidéoludique, qui nous invite à suivre le périple de l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent combien d'épisodes sont disponibles sur Directive 8020.

Nombre d'épisodes sur Directive 8020

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Avoir des informations au sujet du nombre total d'épisodes/chapitres d'un jeu est une information relativement intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Ainsi, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel jeu.

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Dans le cas du nouvel opus The Dark Pictures, sachez que Directive 8020 propose 8 épisodes, au total. D'ailleurs, voici le nom de chacun d'entre eux, et ce, dans la langue de Shakespeare :

  • Nombre d'épisodes sur Directive 80208.
    • Épisode 1 : Little Star
    • Épisode 2 : Best Laid Plans
    • Épisode 3 : The Sample
    • Épisode 4 : Dragnet
    • Épisode 5 : Mr. Williams
    • Épisode 6 : Hostile Takeover
    • Épisode 7 : Revelation
    • Épisode 8 : Come True

Miniature vidéo

Il peut être difficile d'estimer combien de minutes/heures vous allez passer dans un épisode de Directive 8020 avant de la boucler. Cela va essentiellement dépendre de vos décisions, mais aussi si vous désirez récupérer tous les collectibles afin d'empocher le 100 % ou trophée Platine du titre. Cependant, sachez que nous vous partageons une estimation à propos de la durée de vie de Directive 8020 dans un article dédié, afin de vous aiguiller sur le sujet.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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