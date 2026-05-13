Directive 8020 : Combien d'épisodes sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre d'épisodes disponibles sur Directive 8020, développé par Supermassive Games.

C'est au cours du mois de mai 2026 que Supermassive Games a sorti son tout nouvel opus The Dark Pictures, à savoir Directive 8020. De nombreux joueurs et joueuses se sont plongés ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure vidéoludique, qui nous invite à suivre le périple de l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent combien d'épisodes sont disponibles sur Directive 8020.

Nombre d'épisodes sur Directive 8020

Avoir des informations au sujet du nombre total d'épisodes/chapitres d'un jeu est une information relativement intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, d'avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Ainsi, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel jeu.

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Dans le cas du nouvel opus The Dark Pictures, sachez que Directive 8020 propose 8 épisodes, au total. D'ailleurs, voici le nom de chacun d'entre eux, et ce, dans la langue de Shakespeare :

Nombre d'épisodes sur Directive 8020 → 8 . Épisode 1 : Little Star Épisode 2 : Best Laid Plans Épisode 3 : The Sample Épisode 4 : Dragnet Épisode 5 : Mr. Williams Épisode 6 : Hostile Takeover Épisode 7 : Revelation Épisode 8 : Come True

→ .

Il peut être difficile d'estimer combien de minutes/heures vous allez passer dans un épisode de Directive 8020 avant de la boucler. Cela va essentiellement dépendre de vos décisions, mais aussi si vous désirez récupérer tous les collectibles afin d'empocher le 100 % ou trophée Platine du titre. Cependant, sachez que nous vous partageons une estimation à propos de la durée de vie de Directive 8020 dans un article dédié, afin de vous aiguiller sur le sujet.

Pour conclure, rappelons que Directive 8020, qui est sorti le 12 mai 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.