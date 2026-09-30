Directive 8020 : Le multijoueur en ligne arrive, une fenêtre de sortie donnée

Supermassive Games a, récemment, indiqué que le multijoueur en ligne va très prochainement être implanté sur Directive 8020.

Disponible sur diverses plateformes de jeu depuis le mois de mai 2026, Directive 8020 dispose d'une dimension multijoueur et propose notamment de la coopération en local. Cependant, et comme annoncé précédemment, le multijoueur en ligne doit arriver sur cet opus appartenant à The Dark Pictures Anthology. D'ailleurs, Supermassive Games a annoncé une bonne nouvelle : Directive 8020 va prochainement s'offrir le mode multijoueur en ligne.

Le multijoueur en ligne pour Directive 8020, c'est pour bientôt

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de The Dark Pictures, Supermassive Games a partagé de nouvelles informations concernant Directive 8020. Ainsi, le studio de développement a indiqué que le multijoueur en ligne sera ajouté au cours du mois d'octobre 2026 sur Directive 8020. L'annonce est la suivante :

Votre patience compte énormément pour nous. Nous sommes ravis de vous annoncer que l'attente touche bientôt à sa fin. Le mode multijoueur en ligne débarquera sur Cassiopeia dès ce mois d'octobre. Nous vous donnerons plus d'informations très prochainement. D'ici là, merci pour votre soutien indéfectible.

Ce mode est très attendu par les joueurs et les joueuses, et notamment toutes celles et ceux qui veulent découvrir cette aventure horrifique avec des amis en ligne. Pour rappel, jusqu'à présent, la communauté n'avait accès qu'à de la coopération en local.

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Pas encore de date précise pour le multijoueur en ligne de Directive 8020

Malheureusement, Supermassive Games n'a donné qu'une fenêtre de sortie en ce qui concerne le mode multijoueur en ligne de Directive 8020. Nous ne possédons donc pas de date de sortie précise, au moment où nous écrivons ces lignes. Pour autant, le studio de développement a promis « plus d'informations très prochainement ». Dès lors, la date d'arrivée du multijoueur en ligne sur Directive 8020 sera très certainement partagée dans les jours à venir. Affaire à suivre...

An update on Directive 8020's Online Multiplayer. pic.twitter.com/jXJN9xBBpt — The Dark Pictures (@TheDarkPictures) September 30, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.