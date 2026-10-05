Supermassive Games (Directive 8020) licencie plus de 70 employés

Le studio Supermassive Games est touché par une vague de licenciements, qui impacte plus de 70 personnes.

Au début du mois d'août dernier, le studio de développement Supermassive Games, qui est notamment connu pour les différents opus The Dark Pictures, avait annoncé une vague de licenciements, qui est jugée nécessaire pour la durabilité de l'entreprise. Selon les dernières nouvelles, ce sont plus de 70 employés de chez Supermassive Games qui ont été licenciés.

Des licenciements chez Supermassive Games

La vague de licenciements précédemment annoncée de Supermassive Games semble avoir désormais pris effet : cela a notamment été annoncé par Frank Tindle, qui occupait le poste de directeur des systèmes d'information et des installations, via une nouvelle publication sur son compte LinkedIn.

D'après les détails donnés par Frank Tindle, plus de 70 employés font partie de la nouvelle vague de licenciements de Supermassive Games, qui comptait auparavant 400 personnes au total. Il est, par ailleurs, précisé que les postes touchés sont divers : « Plus de 70 talents exceptionnels quittent Supermassive : développeurs, graphistes, producteurs, responsables de l'assurance qualité, membres de l'équipe opérationnelle, etc. ».

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En août dernier, Supermassive Games avait annoncé ceci, via une publication sur Twitter/X :

Nous avons pris la décision difficile de lancer une procédure de consultation en vue de licenciements économiques, qui devrait entraîner le départ de jusqu'à 75 de nos collègues. Il s'agit d'une mesure nécessaire pour garantir la pérennité de l'entreprise. Nous savons que cette période sera extrêmement difficile pour tout le monde, et notre priorité tout au long de ce processus sera d'apporter notre soutien à toutes les personnes concernées.

A statement from Supermassive Games. https://t.co/Sy5i7iB59Z — Supermassive Games (@SuperMGames) August 11, 2026

Reste à savoir comment ces licenciements impacteront les prochains projets vidéoludiques de Supermassive Games.