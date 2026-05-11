Directive 8020 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mai 2026 à 14h28
Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de Directive 8020, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.
Directive 8020 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Développé par Supermassive Games, Directive 8020, qui est considéré comme un opus appartenant à The Dark Pictures Anthology, est sur le point de se rendre disponible sur PC ainsi que sur consoles. De nombreuses personnes, fans ou non des productions vidéoludiques dudit studio, attendent avec impatience de pouvoir se plonger dans cette nouvelle aventure. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Directive 8020 sur PC et consoles, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie de Directive 8020 sur PC et consoles en France

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Avant tout, rappelons que Directive 8020, qui dispose d'une dimension multijoueur, sort le 12 mai 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de The Dark Pictures, nous connaissons l'horaire précis de lancement de Directive 8020.

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Ainsi, l'heure de sortie de Directive 8020 est fixée à 16h (heure française), le 12 mai 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. De ce fait, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne.

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Prétéléchargement de Directive 8020

Selon les informations partagées par Supermassive Games, le prétéléchargement de Directive 8020 est d'ores et déjà disponible sur PC (Steam) ainsi que sur PS5. Malheureusement, le studio de développement ne s'est pas prononcé à ce sujet pour la version Xbox Series.

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Quel est le prix de Directive 8020 ?

Si vous vous questionnez à propos du tarif de Directive 8020, sachez que celui-ci est le même sur toutes les plateformes. Il faut compter 49,99 € pour se procurer le nouveau jeu d'horreur de Supermassive Games. Soulignons que celles et ceux qui précommandent le titre avant sa sortie recevront la mise à niveau Digital Deluxe, qui contient des packs de vêtements, la soundtrack, l'artbook digital, mais aussi des filtres et collectables.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 12 mai 2026 dans l'après-midi pour découvrir Directive 8020, qui nous invite à suivre le périple de l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia. À cette date, ce nouvel opus The Dark Pictures se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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