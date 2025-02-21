Directive 8020 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir du jeu d'horreur de Supermassive Games

Retrouvez toutes les informations relatives à Directive 8020, le jeu d'horreur et narratif de Supermassive Games, qui appartient à la série The Dark Pictures Anthology.
Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2022, Directive 8020
est développé par Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry, les opus de The Dark Pictures Anthology) et édité par Bandai Namco. Il aura fallu attendre le mois de février 2025 pour découvrir un tout nouveau trailer dudit survival horror de science fiction. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau jeu de Supermassive Games, Directive 8020
est assez attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre.
Il se peut, d'ailleurs, que vous en fassiez partie et que vous ayez quelques questions à propos du titre. C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit, un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Directive 8020
, notamment quant à sa date de sortie, les plateformes visées mais aussi son gameplay.
Directive 8020, qu'est-ce que c'est ?
Comment mentionné précédemment, Directive 8020 est considéré comme un jeu d'horreur, et est même décrit comme un survival horror de science fiction
sur le site officiel de Bandai Namco. Le titre marque également le début de la saison 2 de la série de jeux The Dark Pictures Anthology
, qui compte déjà quatre opus : Man of Medan, Little Hope, House of Ashes et The Devil in Me.Directive 8020 proposera une histoire, qui n'est pas attachée aux précédents titres The Dark Pictures Anthology et qui fait invariablement penser à Aliens
. D'ailleurs, sur la page Steam du soft, il est possible de lire la description du synopsis de Directive 8020
:
La Terre est mourante. Les heures de l'humanité sont comptées. À 12 années-lumière, Tau Ceti f lui offre une lueur d'espoir, mais l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia réalise vite qu'il n'est pas seul.
Date de sortie de Directive 8020
Grâce au State of Play du 12 février 2025, nous savons quand nous pourrons découvrir le prochain jeu d'horreur de Supermassive Games : Directive 8020
sort le 2 octobre 2025. Le 22 juillet 2025, Supermassive Games a, malheureusement, annoncé un report pour Directive 8020
: le titre ne débarquera pas en octobre prochain mais au cours du premier semestre de l'année 2026.
Au début du mois de février 2026, Supermassive Games a donné une nouvelle date : Directive 8020 sortira le 12 mai prochain
.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Directive 8020 ?
D'après les informations partagées par Supermassive Games et Bandai Namco, Directive 8020 arrive sur PS5, Xbox Series et sur PC
, à la date indiquée précédemment. Il semblerait que les développeurs n'aient pas prévu de version PS4 ou bien Xbox One.
À quel prix ?
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le prix de Directive 8020
. Il faudra, très probablement, compter entre 30-40 € pour faire son acquisition. Évidemment, quand le tarif exact de Directive 8020
aura été révélé, nous vous tiendrons informés.
Le gameplay de Directive 8020
Directive 8020 devrait proposer des mécaniques assez similaires à celles disponibles dans les précédents opus de The Dark Pictures Anthology
. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses devront faire des choix décisifs, qui auront des répercussions plus ou moins importantes, tout au long de leur aventure. De la même manière, Directive 8020 aura certainement des séquences de QTE
.
Supermassive Games et Bandai Namco ont, toutefois, révélé que Directive 8020 disposera également de nouvelles mécaniques
. Par exemple, nous aurons accès à différents outils, notamment une lampe torche, un scanner, un appareil de communication ou encore une cale, pour espérer échapper à la « menace extraterrestre meurtrière tapie dans les coursives obscures du vaisseau
».
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