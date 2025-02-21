Directive 8020 : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir du jeu d'horreur de Supermassive Games

Retrouvez toutes les informations relatives à Directive 8020, le jeu d'horreur et narratif de Supermassive Games, qui appartient à la série The Dark Pictures Anthology.

Directive 8020, qu'est-ce que c'est ?

La Terre est mourante. Les heures de l'humanité sont comptées. À 12 années-lumière, Tau Ceti f lui offre une lueur d'espoir, mais l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia réalise vite qu'il n'est pas seul.

Date de sortie de Directive 8020

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Sur quelle(s) plateforme(s) sort Directive 8020 ?

À quel prix ?







Le gameplay de Directive 8020

Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2022,est développé par Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry, les opus de The Dark Pictures Anthology) et édité par Bandai Namco. Il aura fallu attendre le mois de février 2025 pour découvrir un tout nouveau trailer dudit survival horror de science fiction. Étant donné qu'il s'agit d'un nouveau jeu de Supermassive Games,est assez attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre.Il se peut, d'ailleurs, que vous en fassiez partie et que vous ayez quelques questions à propos du titre. C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit,, notamment quant à sa date de sortie, les plateformes visées mais aussi son gameplay.Comment mentionné précédemment,sur le site officiel de Bandai Namco., qui compte déjà quatre opus : Man of Medan, Little Hope, House of Ashes et The Devil in Me.. D'ailleurs, sur la page Steam du soft, il est possible de lire la description du synopsis deGrâce au State of Play du 12 février 2025, nous savons quand nous pourrons découvrir le prochain jeu d'horreur de Supermassive Games :sort le 2 octobre 2025. Le 22 juillet 2025,: le titre ne débarquera pas en octobre prochain mais au cours du premier semestre de l'année 2026.Au début du mois de février 2026, Supermassive Games a donné une nouvelle date :D'après les informations partagées par Supermassive Games et Bandai Namco,, à la date indiquée précédemment. Il semblerait que les développeurs n'aient pas prévu de version PS4 ou bien Xbox One.Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le prix de. Il faudra, très probablement, compter entre 30-40 € pour faire son acquisition. Évidemment, quand le tarif exact deaura été révélé, nous vous tiendrons informés.. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses devront faire des choix décisifs, qui auront des répercussions plus ou moins importantes, tout au long de leur aventure. De la même manière,Supermassive Games et Bandai Namco ont, toutefois, révélé que. Par exemple, nous aurons accès à différents outils, notamment une lampe torche, un scanner, un appareil de communication ou encore une cale, pour espérer échapper à la « menace extraterrestre meurtrière tapie dans les coursives obscures du vaisseau ».