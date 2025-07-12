Little Nightmares 3 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Little Nightmares 3, le nouvel opus de la licence Little Nightmares.
Afin de vous préparer au mieux avant le lancement du nouveau titre Little Nightmares, qui est, cette fois-ci, développé par Supermassive Games et toujours édité par Bandai Namco, nous vous avons préparé un récapitulatif de toutes les informations à connaître au sujet de Little Nightmares 3
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes de jeu visées.
Date de sortie de Little Nightmares 3
Avant de vous dévoiler de plus amples détails à propos de ce troisième opus de la licence Little Nightmares, rappelons que la sortie de Little Nightmares 3 est prévue pour le 10 octobre 2025
. Initialement, le titre de Supermassive Games et de Bandai Namco devait arriver en 2024. Cependant, en mai de l'année dernière, les équipes en charge avaient annoncé un report.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Little Nightmares 3 ?
La grande majorité des joueurs et des joueuses pourront découvrir ce nouveau volet étant donné que Little Nightmares 3 arrive, à la date indiquée ci-dessus, sur PS4, PS5, Xbox Series mais aussi sur Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC
.
Little Nightmares 3, qu'est-ce que c'est ?
Comme son nom l'indique, Little Nightmares 3 est le troisième opus de la licence Little Nightmares
. Il s'agit, pour être plus précis, d'un jeu d'aventure et d'horreur, aussi bien jouable en solo qu'en coopération (en ligne - deux joueurs)
.
Quelle est l'histoire de Little Nightmares 3 ?
Little Nightmares 3 invite les joueurs et les joueuses à incarner deux nouveaux personnages, à savoir Low et Alone
. Comme dans les précédents volets, cet opus propose à la communauté de s'échapper d'un endroit cauchemardesque. L'objectif pour Low et Alone est donc de trouver une « issue hors du Nulle-Part
», mais s'ils n'y parviennent pas, c'est un « destin pire que la mort
» qui les attend.
Des détails sur le gameplay de Little Nightmares 3
Sur Little Nightmares 3, Low et Alone disposent chacun d'un objet précis : un arc pour le premier et une clé à molette pour le deuxième
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, pour sortir du Nulle-Part, les deux amis (et donc joueurs, par extension) devront collaborer
.
En travaillant ensemble, ils seront capables de se faufiler à travers des passages cachés, se hisser mutuellement par-dessus d'énormes obstacles et veiller l'un sur l'autre. Que vous jouiez avec un ami ou seul avec une IA, vous devrez compter sur les objets emblématiques de chacun pour créer des opportunités et progresser [...] Les flèches de Low peuvent atteindre des cibles en hauteur, couper des cordes ou abattre des ennemis volants, et la clé à molette d'Alone est parfaite pour écraser des petits ennemis étourdis, détruire des barrières, ou actionner et manipuler des machines massives.
Évidemment, ce périple ne sera pas des plus simples, puisque diverses créatures horrifiques viendront mettre des bâtons dans les roues du duo
. De ce fait, il faudra, très souvent, faire attention, se cacher ou même se défendre face à ces ennemis : « Vous pourrez vous retrouver à jouer à un jeu de cache-cache terrifiant avec le Bébé Monstrueux dans les ruines sableuses de la Nécropole, à lutter pour éviter des essaims de Caramblattes voraces dans une usine de bonbons troublante, ou à esquiver de gigantesques pieds tout en courant le long de la promenade d'une fête foraine étrange
».
Dans tous les cas, pour découvrir ce que nous réserve Little Nightmares 3
, il va falloir patienter jusqu'à sa sortie, qui est fixée au 10 octobre 2025. Date à laquelle Little Nightmares 3
se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.
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