Little Nightmares 3 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Little Nightmares 3, le nouvel opus de la licence Little Nightmares.

Date de sortie de Little Nightmares 3

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Little Nightmares 3 ?

Little Nightmares 3, qu'est-ce que c'est ?

Quelle est l'histoire de Little Nightmares 3 ?





Des détails sur le gameplay de Little Nightmares 3

En travaillant ensemble, ils seront capables de se faufiler à travers des passages cachés, se hisser mutuellement par-dessus d'énormes obstacles et veiller l'un sur l'autre. Que vous jouiez avec un ami ou seul avec une IA, vous devrez compter sur les objets emblématiques de chacun pour créer des opportunités et progresser [...] Les flèches de Low peuvent atteindre des cibles en hauteur, couper des cordes ou abattre des ennemis volants, et la clé à molette d'Alone est parfaite pour écraser des petits ennemis étourdis, détruire des barrières, ou actionner et manipuler des machines massives.

Afin de vous préparer au mieux avant le lancement du nouveau titre Little Nightmares, qui est, cette fois-ci, développé par Supermassive Games et toujours édité par Bandai Namco, nous vous avons préparé, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes de jeu visées.Avant de vous dévoiler de plus amples détails à propos de ce troisième opus de la licence Little Nightmares, rappelons que. Initialement, le titre de Supermassive Games et de Bandai Namco devait arriver en 2024. Cependant, en mai de l'année dernière, les équipes en charge avaient annoncé un report.La grande majorité des joueurs et des joueuses pourront découvrir ce nouveau volet étant donné queComme son nom l'indique,. Il s'agit, pour être plus précis, d'. Comme dans les précédents volets, cet opus propose à la communauté de s'échapper d'un endroit cauchemardesque. L'objectif pour Low et Alone est donc de trouver une « issue hors du Nulle-Part », mais s'ils n'y parviennent pas, c'est un « destin pire que la mort » qui les attend.. De ce fait, et comme vous l'aurez compris,Évidemment, ce périple ne sera pas des plus simples, puisque. De ce fait, il faudra, très souvent, faire attention, se cacher ou même se défendre face à ces ennemis : « Vous pourrez vous retrouver à jouer à un jeu de cache-cache terrifiant avec le Bébé Monstrueux dans les ruines sableuses de la Nécropole, à lutter pour éviter des essaims de Caramblattes voraces dans une usine de bonbons troublante, ou à esquiver de gigantesques pieds tout en courant le long de la promenade d'une fête foraine étrange ».Dans tous les cas, pour découvrir ce que nous réserve, il va falloir patienter jusqu'à sa sortie, qui est fixée au 10 octobre 2025. Date à laquellese rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.