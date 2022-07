Dinkum : Une première roadmap dévoilée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le titre de James Bendon,, est sorti en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022. Depuis, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont lancés dans l'aventure, mêlant des mécaniques de survie et de simulation de vie, entre autres. D'ailleurs, le créateur de Dinkum a choisi de proposer son jeu en accès anticipé afin d'avoir les retours de la communauté et afin d'apporter, régulièrement, des nouveautés, avant sa sortie officielle en version 1.0.À ce sujet, James Bendon a déjà partagé, sur la page dédiée au jeu , sur Steam. Le premier patch majeur, portant le nom de « House Warming », devrait introduire un tout nouvel animal sauvage ainsi que l'option permettant de construire une maison supplémentaire, pour le multijoueur.« Bloomin' Spring » est la deuxième mise à jour majeure, qui doit être déployée sur Dinkum. Celle-ci devrait apporter plusieurs nouveautés, notamment un événement saisonnier, des activités diverses et différents items. Sans oublier, un nouveau PNJ qui doit débarquer sur l'île.Les mises à jour suivantes, soient la troisième nommée « Summer Sun » et la quatrième intitulée « Breezy Autumn », introduiront des événements saisonniers. Et, certainement, d'autres nouveaux contenus, mais nous ne savons pas encore lesquels.Via cette première roadmap, James Bendon a également indiqué que toutes ces mises à jour ajouteront de nouveaux poissons, insectes, recettes, tenues et récoltes, sur Dinkum. À l'heure actuelle, le créateur du jeu n'a pas partagé de plus amples précisions quant à la date de déploiement de ces différentes mises à jour.Pour rappel, Dinkum est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, sur la plateforme Steam.