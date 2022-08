Dinkum : Quelques conseils pour bien débuter

Conseils et astuces pour bien débuter sur Dinkum

Achetez certaines licences en priorité

Mining Licence :

Permet d'acheter une pioche (Pickaxe) et de casser des roches, afin de récolter des minerais.

Logging Licence Permet d'acheter une hache (Axe) et d'abattre des arbres.

Fishing Licence Permet d'acheter une canne à pêche (Fishing Rod) et de pêcher des poissons.



Pêchez et chassez, régulièrement

Ayez toujours de la nourriture sur vous

Catégorisé comme un jeu de survie et de simulation de vie,est sorti en accès anticipé, sur PC, le 14 juillet dernier. Le titre a déjà su conquérir de nombreux joueurs et joueuses. Si vous débutez votre aventure, sachez que le soft n'est pas un titre très difficile à parcourir. Néanmoins, ci-dessous, vous pourrez découvrir quelques conseils et astuces qui pourraient vous aider à débuter surDans les premières heures de jeu,. Ainsi, si vous débutez votre aventure suret que vous possédez quelques Permit Points, nous vous conseillons de vous procurer rapidement les licences énumérées ci-dessous, si ce n'est pas déjà fait :Remarquons que les premiers niveaux de ces licences ne vous coûteront pas beaucoup de Permit Points. Vous devriez, ainsi, les obtenir assez rapidement. Elles sont primordiales, car elles vous permettront de collecter des ressources importantes et nécessaires afin de réaliser les premières quêtes de, tout en vous permettant de récolter des Dinks (monnaie in-game) en revendant les items collectés auprès de John.Par la suite, nous vous recommandons d'acheter les licences permettant d' augmenter la taille de son inventaire et celle de sa Toolbelt Grâce aux licences que vous avez achetées, au préalable, vous serez capable d'accomplir plusieurs actions, notamment pêcher, miner et abattre des arbres. Comme dit précédemment, ceci vous permettra d'obtenir des matériaux qui vous seront demandés pour construire des bâtiments, notamment la boutique de John , pour ne citer que cet exemple.Par ailleurs, certaines ressources peuvent être revendues. La vente d'items étant primordiale pour gagner un maximum de Dinks. Dans ce sens, nous vous conseillons de vous concentrer sur(exige de posséder Hunting Licence ou encore un filet). De notre côté, c'est en revendant des insectes et des poissons que nous avons obtenu le plus de Dinks, dans les premières heures de jeu. Par exemple, une araignée (Spider) peut être vendue pour 1 020 Dinks et un River Bass pour 2 784 Dinks.De ce fait, même si vous avez des quêtes à accomplir, n'hésitez pas à prendre le temps d'aller pêcher ou attraper des insectes de temps en temps, puis d'aller les revendre. Remarquons que les Dinks vous permettent d'acheter des items auprès des PNJ, mais aussi de rembourser les différentes dettes de votre ville. De plus, c'est en effectuant ces actions que vous augmenterez vos statistiques et dépenserez, alors, moins d'énergie à l'avenir.Sur, la moindre action entreprise par les joueurs et les joueuses consommera plus ou moins de l'endurance. D'ailleurs, vous pouvez voir votre jauge de stamina sous la barre représentant votre santé, en haut à gauche de votre écran (comme sur l'image ci-dessous). Ainsi, au cours d'une journée, votre personnage sera vite épuisé et avancera alors plus lentement, jusqu'à s'évanouir si vous ne faites rien.De ce fait, nous vous conseillons de. Dans les premières heures de jeu, le plus simple est de collecter un maximum de fruits (bananes, pommes, etc.). En les mangeant, votre personnage regagnera un peu d'endurance. Ce qui vous allouera un peu plus de temps pour terminer ce que vous aviez commencé ou pour retourner sur l'île principale.Par la suite, pensez à débloquer et fabriquer la Cooking Table afin de faire cuire vos aliments et obtenir de véritables repas, redonnant davantage d'énergie.Pour rappel,est sorti en accès anticipé sur PC, via la plateforme Steam, au cours du mois de juillet 2022.