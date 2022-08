Dinkum : Outils et armes, comment les réparer ?

Réparer ses outils et armes sur Dinkum

Acheter la Repair Table

5 Gum Wood Plank

4 Tin Bar

4 Copper Bar

5 Old Gear

16 Nails

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses se rendront très vite compte que les outils et armes qu'ils utilisent cassent très facilement et rapidement. Ce qui demande d'en acheter de nouveaux, auprès du PNJ nommé John. Heureusement, il existe une autre solution : il est possible de, dans ce nouveau guide.Comme dans beaucoup d'autres jeux, tels qu'ou encore, les armes et les outils, sur, disposent d'une jauge de durabilité (représentée par une barre verte, sous ledit élément, dans votre Toolbelt - comme sur l'image ci-dessous). Après de nombreuses utilisations, ces items cassent et disparaissent. Notons tout de suite que certains outils bénéficient de versions plus robustes, comme la hache en cuivre (Copper axe) pour ne citer qu'un exemple.Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible de, sur. Pour cela, vous devez rendre visite à Franklyn, qui apparaîtra régulièrement sur votre île au début de votre aventure. Discutez avec lui et demandez-lui s'il peut vous fabriquer quelque chose. Dès lors, sélectionnez Repair Table.Pour obtenir la Repair Table, il est nécessaire de posséder 60 000 Dinks. Par ailleurs, certaines ressources sont également demandées. Voici la liste complète :Une fois que vous avez rassemblé ces matériaux et la somme exigée, faites construire la Repair Table. Franklyn se mettra alors au travail et vous la recevrez, dès le lendemain, dans votre boîte aux lettres. N'oubliez pas d'acheter le Repair Kit (boîte verte sur le bureau de Franklyn), un élément essentiel poursur la Repair Table. Ceci vous coûtera 30 000 Dinks.Lorsque vous aurez reçu la Repair Table, placez-la à l'endroit de votre choix. Si vous avez besoin de, interagissez avec et utilisez le Repair Kit. Dès lors, vous pourrez voir que les jauges de durabilité desdits items sont, de nouveau, au maximum.Pour rappel,est disponible en accès anticipé, sur PC. Le titre de James Bendon est à retrouver sur la plateforme Steam.