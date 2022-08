Dinkum : Hache en cuivre (Copper Axe), comment la débloquer ?

Débloquer la hache en cuivre (Copper Axe), comment faire ?

1 Basic Axe (à acheter dans la boutique de John)

2 Copper Bar

Sur le jeu de James Bendon,, les joueurs pourront acheter des outils assez basiques, mais aussi en fabriquer des meilleurs, qui se veulent plus robustes. Dans ce sens, nous vous indiquons, sur, dans ce qui suit.Au début de votre aventure sur, vous aurez la possibilité d'acheter des outils basiques, tels qu'une pioche (Pickaxe), un filet (Bug Net) ou encore une hache (Axe), en rendant visitant à John. Or, ces outils sont somme toute assez rudimentaires et deviennent, rapidement, inutilisables, car ils se brisent après plusieurs utilisations. Heureusement, il est possible de crafter des objets plus robustes, commeAfin de débloquer, les joueurs et les joueuses doivent tout d'abord effectuer certaines actions, au préalable. En effet, il est impératif d'acheter le premier niveau de la Logging Licence, permettant d'abattre des arbres avec une hache basique. Celle-ci coûte 250 Permit Points et peut être obtenue en parlant à Fletch.Par la suite, en jouant, en coupant de nombreux arbres et en dépassant le niveau 10 dans cette compétence, vous aurez alors la possibilité d'acheter le deuxième niveau de Logging Licence, auprès de Fletch, en échange de 1 000 Permit Points. En débloquant ce niveau, vous pourrez fabriquer une hache plus robuste, soit celle en cuivre. Notez que pour fabriquer, vous aurez besoin de différentes ressources, dont voici la liste complète :Rassurez-vous, rassembler ces éléments ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Dès que vous les possédez, dirigez-vous vers la table de craft, située à gauche de Fletch, et fabriquezPour rappel,est sorti en accès anticipé au mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam.