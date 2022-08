Dinkum : Comment trouver et récupérer des trésors enfouis ?

Trésors enfouis, sur Dinkum, comment les trouver et les récupérer ?

Détecteur de métaux (Metal detector) et licences

Utiliser le détecteur de métaux (Metal detector)

Sur le jeu de James Bendon,, les joueurs doivent bâtir une communauté et la faire prospérer sur une île quasi déserte. Pour cela, ils devront collecter un grand nombre de ressources, faire construire des bâtiments et convaincre des PNJ de s'installer sur ladite île. Ainsi, tout au long de l'aventure, nous devons pêcher, miner, abattre des arbres, explorer, etc. De plus, il est possible de, sur. Nous vous expliquons comment faire, dans ce qui suit, et quels sont les prérequis.Afin dedans le sol, sur, les joueurs et les joueuses doivent posséder deux licences bien spécifiques : Excavation Licence et Metal Detecting. Celles-ci coûtent 500 Permit Points, à l'unité. Comme vous le savez probablement déjà, vous pouvez les débloquer en parlant à Fletch.De plus, il est impératif de posséder le détecteur à métaux (Metal detector). John en vend un à 6 600 Dinks. Sans oublier, évidemment, une pelle (Shovel), également disponible à la vente dans la boutique dudit PNJ. Une fois tous ces éléments réunis, les joueurs peuvent partir à la recherche deDès que vous êtes à l'extérieur, équipez-vous de votre détecteur à métaux (Metal detector) et arpentez l'île de votre choix. Maintenez la touche liée à l'utilisation du détecteur à métaux (Metal detector). À un certain moment, vous pourrez voir des cercles bleus, au sol. Restez dans ce périmètre et continuez d'utiliser votre détecteur à métaux (Metal detector) jusqu'à trouver un plus grand cercle bleu, disposant de formes géométriques ressemblant à des éclairs aux extrémités (comme sur l'image ci-dessous). Ce symbole représenteDésormais, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre pelle (Shovel) afin de récupérer le trésor enseveli sous la terre. Sachez que sur, les trésors enfouis sont variés : grâce au détecteur à métaux (Metal detector), vous pourriez trouver divers éléments, comme des composants électriques (Old Toy, Sliding Handle, Glass Bulb, Old Gear, etc.) par exemple.Pour rappel,est sorti en accès anticipé au mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam. Notons, pour finir, que Dinkum devrait arriver sur consoles , plus tard.