Dinkum : « Bottle Tree Wood » et « Hard Wood Plank », comment en obtenir ?

Collecter du « Bottle Tree Wood » sur Dinkum

Fabriquer « Hard Wood Plank » sur Dinkum

Sur, les joueurs et les joueuses pourront récupérer plusieurs types de bois, dont le. Plus difficile à obtenir que les autres, cette ressource est à retrouver dans une certaine zone et permet de fabriquer l'item, nommé. Voici comment trouver cette ressource et la transformer.Vous le savez probablement déjà, mais pour abattre des arbres, sur, il faut que vous achetiez « The Logging Licence », auprès de Fletch. Ceci vous coûtera 250 Permit Points. De plus, il vous faut une hache (Axe). Si vous n'en avez pas, vous pouvez rendre visite à John, dans son shop, et en acheter une, en échange de 1 000 Dinks.Maintenant que vous êtes équipés, vous pouvez partir à la recherche de. Vous en trouverez sur des arbres bien particuliers, à retrouver dans les zones tropicales. Ces arbres ressemblent, en quelque sorte, à des bonsaïs. Or, leur tronc est assez large et droit (comme sur l'image ci-dessus).Une fois que vous êtes devant ces arbres, il vous suffit d'utiliser votre hache (Axe). Vous devriez alors récupérer du. Attention tout de même à votre jauge d'endurance, ces arbres sont assez robustes et les abattre demande beaucoup d'énergie, surtout dans les premières heures de jeu.Afin de crafter des planches, dites, sur, il faut absolument que vous possédiez la table équipée d'une scie circulaire, soit la « Table Shaw ». Normalement, vous avez déjà dû l'obtenir, grâce à Fletch et via l'une des premières quêtes.Si tel est le cas, dirigez-vous vers ladite table. Prenez et insérez du. La scie découpera le bois et vous pourrez, alors, récupérer un exemplaire de. Dès lors, il vous suffit de répéter l'opération, autant de fois que nécessaire et selon vos besoins.Rappelons, pour finir, queest sorti le 14 juillet 2022 en accès anticipé, sur PC. Le jeu est disponible sur la plateforme Steam.