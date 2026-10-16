Diablo 5 : L'ambitieux pari de Blizzard se concrétise avec le début du tournage des cinématiques

Annoncé pour le printemps 2029, Diablo V vient de franchir une étape majeure de son développement avec le début du tournage des cinématiques. Un signal fort qui confirme les ambitions de Blizzard.

Diablo V est prévu pour le printemps 2029, et bien que cette fenêtre soit encore très éloignée, Blizzard se montre particulièrement confiant quant à sa capacité à respecter cette échéance. Le développeur a d'ailleurs fait certaines promesses, par exemple celle que la campagne sera la plus spectaculaire de la saga, mais certains joueurs demeurent assez sceptiques, tant le passif du studio en matière de retards invite à la prudence. Il faut dire que programmer la sortie d'un titre d'une telle envergure près de trois ans à l'avance relève d'un véritable pari pour Blizzard, d'autant que le projet n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, le passage récent d'un cap symbolique dans la production du jeu pourrait bien donner du crédit aux ambitions de Blizzard.

Le tournage des cinématiques de Diablo V commence

Le 14 octobre 2026, une publication sur X provenant de Neil David Carter a officialisé le début du tournage des cinématiques de Diablo V, levant ainsi un coin du voile sur l'avancement concret du projet.

First shoot #Diablo5 https://t.co/3SDU51n3ch — Neil David Carter (@NeilDavidCarter) October 14, 2026

En effet, le directeur des cinématiques a posté une photo d'un studio de capture de mouvement vide avec la légende « Premier tournage #Diablo5 ». Il s'agit là d'une indication majeure : si l'équipe tourne déjà, cela laisse entendre que l'histoire du jeu est sans doute terminée. Certes, la capture de mouvement peut être employée pour des animations en jeu, mais cette hypothèse paraît peu probable du fait que la nouvelle émane de Neil David Carter.

Que savons-nous sur la narration de Diablo V ?

Pour le moment, nous ne disposons que de très peu d'informations concernant le lore de Diablo IV. Cependant, il a déjà été communiqué, grâce à l'annonce initiale, que les événements prendront place 100 ans après ceux de Diablo IV. Sanctuaire sera entre les mains de Diablo, qui fera son retour, après avoir remporté la bataille entre le bien et le mal. Les joueurs évolueront ainsi dans un monde post-apocalyptique, ce qui laisse présager un titre plus sombre que les précédents.

Diablo V devrait sortir 6 ans après Diablo IV, un écart inhabituel, surtout si l'on considère qu'il avait fallu patienter 11 ans après le lancement de Diablo III pour découvrir l'opus actuel. La route est cependant encore longue, et les amateurs de Diablo IV n'ont pas à s'inquiéter : le jeu ne sera pas délaissé, car les saisons continueront de s'enchaîner tant que vous serez assez nombreux à y participer.