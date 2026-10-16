Diablo 5 : L'ambitieux pari de Blizzard se concrétise avec le début du tournage des cinématiques

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 octobre 2026 à 12h48
Annoncé pour le printemps 2029, Diablo V vient de franchir une étape majeure de son développement avec le début du tournage des cinématiques. Un signal fort qui confirme les ambitions de Blizzard.
Diablo 5 : L'ambitieux pari de Blizzard se concrétise avec le début du tournage des cinématiques

Diablo V est prévu pour le printemps 2029, et bien que cette fenêtre soit encore très éloignée, Blizzard se montre particulièrement confiant quant à sa capacité à respecter cette échéance. Le développeur a d'ailleurs fait certaines promesses, par exemple celle que la campagne sera la plus spectaculaire de la saga, mais certains joueurs demeurent assez sceptiques, tant le passif du studio en matière de retards invite à la prudence. Il faut dire que programmer la sortie d'un titre d'une telle envergure près de trois ans à l'avance relève d'un véritable pari pour Blizzard, d'autant que le projet n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, le passage récent d'un cap symbolique dans la production du jeu pourrait bien donner du crédit aux ambitions de Blizzard.

Le tournage des cinématiques de Diablo V commence

Le 14 octobre 2026, une publication sur X provenant de Neil David Carter a officialisé le début du tournage des cinématiques de Diablo V, levant ainsi un coin du voile sur l'avancement concret du projet.

En effet, le directeur des cinématiques a posté une photo d'un studio de capture de mouvement vide avec la légende « Premier tournage #Diablo5 ». Il s'agit là d'une indication majeure : si l'équipe tourne déjà, cela laisse entendre que l'histoire du jeu est sans doute terminée. Certes, la capture de mouvement peut être employée pour des animations en jeu, mais cette hypothèse paraît peu probable du fait que la nouvelle émane de Neil David Carter. 

Que savons-nous sur la narration de Diablo V ?

Pour le moment, nous ne disposons que de très peu d'informations concernant le lore de Diablo IV. Cependant, il a déjà été communiqué, grâce à l'annonce initiale, que les événements prendront place 100 ans après ceux de Diablo IV. Sanctuaire sera entre les mains de Diablo, qui fera son retour, après avoir remporté la bataille entre le bien et le mal. Les joueurs évolueront ainsi dans un monde post-apocalyptique, ce qui laisse présager un titre plus sombre que les précédents. 

d5-lore

Diablo V devrait sortir 6 ans après Diablo IV, un écart inhabituel, surtout si l'on considère qu'il avait fallu patienter 11 ans après le lancement de Diablo III pour découvrir l'opus actuel. La route est cependant encore longue, et les amateurs de Diablo IV n'ont pas à s'inquiéter : le jeu ne sera pas délaissé, car les saisons continueront de s'enchaîner tant que vous serez assez nombreux à y participer.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Le créateur de Path of Exile doute de la sortie de Diablo 5 en 2029
Diablo V 01 octobre 2026

Le créateur de Path of Exile doute de la sortie de Diablo 5 en 2029

L'annonce de Diablo 5 avec directement une fenêtre de sortie pour 2029 a surpris l'industrie. Chris Wilson, co-créateur de Path of Exile, estime que ce délai est intenable. Même avec les moyens colossaux de Blizzard, le développement d'un jeu de cette envergure nécessitera bien plus de trois ans de travail.
Le créateur de Path of Exile valide la nouvelle direction de Diablo 5
Diablo V 30 septembre 2026

Le créateur de Path of Exile valide la nouvelle direction de Diablo 5

Le co-créateur de Path of Exile, Chris Wilson, voit en Diablo 5 un retour aux sources inespéré. Après la déception des deux précédents opus, de subtils indices laissent penser que Blizzard compte renouer avec l'essence de la franchise.
Diablo V aura 3 arcs narratifs, qui transformeront radicalement les décors du jeu
Diablo V 22 septembre 2026

Diablo V aura 3 arcs narratifs, qui transformeront radicalement les décors du jeu

Dans Diablo 5, le Seigneur de la Terreur a déjà remporté la guerre. Blizzard promet une narration éclatée sur trois époques et un monde procédural terrifiant, façonné en temps réel par les lieutenants de l'Enfer. Une ambition démesurée pour une sortie lointaine prévue en 2029.

commentaire (0)