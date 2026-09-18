Diablo 5 promet la campagne la plus spectaculaire de toute la saga

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2026 à 15h27
Même si sa sortie est encore lointaine, Diablo 5 fait déjà parler de lui. Les équipes de Blizzard affichent des ambitions démesurées pour ce nouvel opus, avec l'ambition de surpasser le quatrième épisode et offrir la campagne narrative la plus aboutie de toute la franchise.
Diablo 5 promet la campagne la plus spectaculaire de toute la saga

Même si les joueurs arpentent encore les terres de Sanctuaire dans le quatrième opus, les regards de Blizzard se tournent déjà vers l'avenir. Le développement du cinquième épisode de la célèbre franchise de jeux de rôle et d'action est en cours, et les ambitions affichées par le studio américain sont tout simplement titanesques. L'objectif n'est pas seulement de proposer une suite, mais de redéfinir les standards narratifs du genre.

Une ambition dévorante affichée dans les bureaux

Il faudra patienter encore de nombreuses années avant de pouvoir poser les mains sur Diablo V, qui n'est pas prévu avant 2029, mais les développeurs ont déjà une vision très claire de ce qu'ils souhaitent accomplir. Lors d'une récente intervention dans le podcast officiel Xbox, le producteur exécutif Matt Zitterman a partagé quelques anecdotes fascinantes sur l'état d'esprit qui anime actuellement les équipes de création.

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Selon lui, la direction à prendre a été définie de manière aussi simple que radicale. Une petite note adhésive est devenue le symbole de cette ambition démesurée.

Quelqu'un dans l'équipe, je ne sais pas qui, a écrit un post-it et l'a collé dans le bureau de notre réalisateur, et il y est écrit : La meilleure campagne de tous les temps.

Ce simple bout de papier est devenu un véritable mantra pour l'ensemble du studio. Le réalisateur le consulte quotidiennement, et cette phrase dicte désormais la philosophie de conception du jeu. Le producteur explique que cette démarche consiste à identifier tout ce qui a fonctionné dans le précédent volet pour le pousser encore plus loin.

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S'appuyer sur les fondations du quatrième épisode

Pour les créateurs, le précédent opus a marqué un véritable tournant dans la manière de raconter une histoire au sein d'un jeu de rôle orienté action. L'introduction de cinématiques très élaborées et la présence d'une antagoniste aussi charismatique que Lilith ont apporté une profondeur inédite à l'univers sombre de Sanctuaire.

Nous avons examiné tous ces composants qui ont fait que la campagne a vraiment bien fonctionné et nous avons vu cela comme une opportunité de passer au niveau supérieur.

L'équipe de développement analyse méticuleusement ces réussites pour construire la suite. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience cinématographique encore plus immersive. Les leçons tirées de la création des cinématiques et de la narration environnementale serviront de socle pour bâtir une aventure qui se veut inoubliable.

Un retour aux sources de la génération procédurale

Atteindre un tel niveau d'excellence narrative représente un défi colossal, d'autant plus que le studio compte modifier la structure même de son monde. Les premières informations suggèrent un retour à une construction des environnements beaucoup plus aléatoire, rappelant la philosophie du troisième épisode et de ses prédécesseurs.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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