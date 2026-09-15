Le projet de Diablo V était trop important pour n'être qu'une extension de Diablo IV, explique Blizzard

Blizzard a créé la surprise en annonçant Diablo V plus tôt que prévu. Exit les futures extensions de Diablo 4, le studio préfère se concentrer sur une véritable suite prévue pour 2029. L'objectif est notamment de réintroduire le Seigneur de la Terreur et opérer des changements structurels majeurs.

Alors que les joueurs arpentaient encore les terres de Sanctuaire, Blizzard a pris une décision radicale concernant l'avenir de sa franchise phare. Diablo 4 ne recevra plus de nouvelles extensions. Le studio a préféré concentrer ses efforts sur le développement de Diablo V, un projet jugé trop massif pour s'inscrire dans le cadre du jeu actuel. Cette annonce surprise, accompagnée d'une fenêtre de sortie fixée à 2029, promet le retour tant attendu du démon éponyme.

Un changement de cap nécessaire pour la franchise

Si Diablo 4 est loin d'être abandonné, son architecture technique et narrative a atteint ses limites. Lors de la BlizzCon, Tiffany Wat, directrice de production, et Matt Zitterman, producteur exécutif, ont détaillé les raisons de ce virage inattendu. Selon eux, les ambitions du studio nécessitaient une refonte complète.

En comprenant et en consolidant notre ambition, il est très vite devenu évident que pour atteindre nos objectifs avec ce jeu, nous devions apporter des changements structurels profonds à son fonctionnement, des changements qui sont tout simplement difficiles à réaliser dans une extension.

Les développeurs ont longuement analysé les attentes de la communauté. Ils ont étudié ce qui fonctionnait bien dans le quatrième opus et identifié les axes d'amélioration. Ce processus de réflexion a conduit à la conclusion qu'un nouveau titre numéroté était la seule voie possible pour offrir la meilleure expérience possible aux amateurs de hack'n slash.













Le grand retour du Seigneur de la Terreur

L'un des arguments majeurs en faveur de Diablo V réside dans son antagoniste. Absent depuis sa défaite en 2012 dans le troisième épisode, Diablo reprendra sa place légitime de grand méchant. L'équipe de développement souhaite lui offrir une trame narrative à la hauteur de sa légende, dépassant même l'arc de Lilith et Mephisto, pourtant apprécié d'une grande partie des joueurs.

Diablo est le méchant principal. Diablo est le personnage sur lequel nous voulons raconter une vraie histoire. Et faire cela dans une extension ne nous semblait pas juste. Nous devions lui donner son propre jeu.

Vouloir sortir le jeu en 2029 signifie que le cycle de développement sera relativement court pour un titre de cette envergure, soit seulement six ans après le lancement de son prédécesseur. Si Blizzard a choisi de dévoiler ce projet si tôt, c'est avant tout pour impliquer la communauté dans le processus de création.

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Le rendez-vous est donc donné en 2029 pour la sortie de Diablo V, et d'ici quelques mois pour les premières informations à son sujet.