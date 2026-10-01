Le créateur de Path of Exile doute de la sortie de Diablo 5 en 2029

L'annonce de Diablo 5 avec directement une fenêtre de sortie pour 2029 a surpris l'industrie. Chris Wilson, co-créateur de Path of Exile, estime que ce délai est intenable. Même avec les moyens colossaux de Blizzard, le développement d'un jeu de cette envergure nécessitera bien plus de trois ans de travail.

À l'occasion d'une BlizzCon mémorable qui aura notamment vu Blizzard annoncer le retour de StarCraft, les amateurs de Diablo ont appris que le studio travaillait déjà sur un nouvel épisode, dont la sortie est programmée pour 2029, en étant certain de pouvoir l'honorer. Toutefois, l'un des créateurs de Path of Exile, un Diablo-like, ne pense pas que le jeu sortira dans trois ans.

Un calendrier de développement jugé irréaliste

Chris Wilson connaît parfaitement les rouages de la création d'un ARPG hack & slash. Dans une vidéo personnelle, le concepteur principal de Path of Exile a partagé son analyse sur la fenêtre de sortie fixée par Blizzard pour le cinquième opus de sa licence. Selon lui, promettre une sortie dans trois ans est une démarche très audacieuse. Il souligne que l'équipe de développement n'a probablement basculé à temps plein sur ce projet que depuis environ cinq mois, juste après le lancement de la dernière extension de Diablo 4.

Cette transition explique la nature de la présentation lors de la BlizzCon. Le studio s'est en effet contenté de dévoiler une courte cinématique, des illustrations préparatoires et quelques concepts, sans la moindre séquence de jeu. Pour Chris Wilson, concevoir un titre capable de rivaliser sur le marché actuel exige un temps de production bien supérieur à trois années.

L'argent de Blizzard ne suffira pas

Le co-créateur de Path of Exile rappelle que son propre jeu est en développement continu depuis plus de huit ans, malgré un moteur graphique dédié et des processus de création bien rodés. Diablo V devra proposer un contenu important dès son lancement, d'autant que le studio a promis d'intégrer plus de classes de personnages que dans n'importe quel autre épisode de la franchise.

Ils ont annoncé viser le printemps 2029, ce qui est à la fois très précis et très proche. Leur délai de trois ans me semble être une échéance très serrée.

Bien que Blizzard dispose de ressources financières colossales, Chris Wilson estime que gonfler les effectifs ne résoudra pas tout. Dans un contexte de licenciements massifs et de restrictions budgétaires au sein de l'industrie, cette stratégie s'avère risquée. De plus, les phases de test, essentielles pour équilibrer le taux d'obtention des objets et la puissance des classes, demandent un temps incompressible.

La pression des annonces prématurées

La question se pose alors de savoir pourquoi Blizzard a dévoilé son jeu si tôt. Dévoiler des plans prématurément peut se retourner contre un studio, une leçon que l'industrie a souvent apprise. Chris Wilson attribue cette décision à la direction de l'entreprise, influencée par Microsoft, qui souhaite des sorties plus régulières pour ses franchises majeures.

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La présidente de Blizzard, Johanna Faries, a d'ailleurs affirmé que l'entreprise tiendrait ses délais pour Diablo V ainsi que pour le nouveau jeu de tir en monde ouvert dans l'univers de StarCraft, prévu pour 2030. Seul l'avenir nous dira si le studio arrivera à honorer ces fenêtres de sortie.