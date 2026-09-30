Le créateur de Path of Exile valide la nouvelle direction de Diablo 5

Le co-créateur de Path of Exile, Chris Wilson, voit en Diablo 5 un retour aux sources inespéré. Après la déception des deux précédents opus, de subtils indices laissent penser que Blizzard compte renouer avec l'essence de la franchise.

Un retour aux sources qui redonne espoir

Bien que nous n'ayons pas vu grand-chose de Diablo V, même rien du tout au-delà de la cinématique d'annonce diffusée lors de la BlizzCon 2026, Blizzard a semé plusieurs indices indiquant un changement de cap radical à travers diverses interviews menées lors de l'événement. Si le studio semble vouloir renouer avec la noirceur caractéristique de la série, la démarche attire l'attention des plus grands experts du genre. Chris Wilson, co-créateur de Path of Exile, n'a jamais caché son obsession pour les deux premiers épisodes de la saga de Blizzard, qui ont largement inspiré son propre jeu. À l'inverse, il s'est souvent montré critique envers les directions prises par les troisième et quatrième volets.

Dans une vidéo, le développeur explique pourquoi il se montre prudemment optimiste quant à ce nouveau chapitre. Selon lui, Diablo 5 semble spirituellement plus proche des origines de la franchise.

J'avais l'impression que la série Diablo s'était éloignée du type de jeu que j'aimais, mais quand j'ai regardé l'annonce de Diablo 5, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Ce n'était pas seulement dû aux mots qu'ils prononçaient, mais aussi à ce qu'ils ont intentionnellement choisi de montrer.

Les détails qui trompent rarement

Pour justifier son enthousiasme, Chris Wilson pointe du doigt des éléments très précis. Il note par exemple que le logo de Diablo 5 arbore des lettres englouties par les flammes, un choix esthétique qui rappelle directement les deux premiers jeux, contrastant avec les logos sans flamme des derniers épisodes. De plus, les concepts d'inventaire dévoilés montrent des objets de tailles différentes nécessitant une véritable gestion de l'espace, une mécanique historique abandonnée par la suite au profit d'objets de taille uniforme.

Ce sont des signaux spécifiques pour les joueurs comme moi, qui montrent qu'il y a une chance qu'ils reviennent aux fondamentaux et apprennent des jeux originaux qui ont établi cette franchise pour commencer.

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La question cruciale de la progression

Ces détails cosmétiques et ergonomiques ne suffiront toutefois pas à convaincre pleinement les puristes. Pour Chris Wilson, la véritable épreuve de vérité réside dans les mécaniques de jeu, et plus particulièrement dans la gestion de la difficulté. Le développeur estime que le nouveau titre doit impérativement abandonner le système d'adaptation du niveau des ennemis, une mécanique très présente dans Dablo IV qui garantissait que les monstres restaient toujours proportionnels à la puissance du joueur.

À mon avis, Diablo 5 doit absolument utiliser un système traditionnel où le monde a des monstres progressivement plus puissants et où vous pouvez choisir à quelle vitesse vous progressez et où farmer en fonction de vos capacités actuelles.

Heureusement, la décision de Blizzard de revenir à une structure de monde linéaire semble être un indicateur positif. Cette approche suggère un abandon de la mise à l'échelle des monstres. Le directeur du jeu, Joe Shely, a d'ailleurs confirmé lors d'une récente interview que cette suite adoptera une approche quelque peu différente concernant le niveau des ennemis. Une déclaration qui laisse espérer que les vœux du papa de Path of Exile seront exaucés.

La sortie de Diablo V n'est pas attendue avant 2029.