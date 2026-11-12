Ce que le créateur de Path of Exile pense vraiment du futur de Diablo 5

Alors que Diablo 5 vient d'être officialisé, Chris Wilson, le cocréateur de Path of Exile, exprime une crainte majeure. Selon lui, Blizzard risquerait de s'égarer en voulant satisfaire toutes les générations de joueurs, au lieu de se concentrer sur l'essence sombre des premiers opus de la saga.

L'annonce de Diablo V a fait l'effet d'une bombe dans la communauté des amateurs de hack 'n'slash. Bien que les détails soient encore rares, les premières bribes d'informations dévoilées lors de la convention de Blizzard dessinent les contours d'un monde impitoyable. Sanctuaire serait entièrement envahi par les forces du mal, supprimant toute notion de ville sécurisée ou de refuge pour les joueurs. Cette orientation très sombre laisse présager un retour aux sources horrifiques qui ont fait le succès de la franchise à ses débuts. Toutefois, cette ambition ravive également les débats sur la direction exacte que prendra le titre, tiraillé entre modernité et nostalgie.

La crainte d'un lissage pour plaire au plus grand nombre

Le cocréateur de Path of Exile, Chris Wilson, connu pour être un admirateur inconditionnel de Diablo II, suit de près le développement de ce nouvel épisode. S'il se montre plutôt enthousiaste face aux éléments présentés jusqu'ici, il soulève néanmoins une inquiétude légitime quant à la stratégie du studio.

Les développeurs ont en effet indiqué vouloir sonder les joueurs de toutes les générations, du premier au quatrième opus, afin de façonner l'expérience ultime. Pour Chris Wilson, cette volonté de faire la synthèse de toutes les époques pourrait s'avérer dangereuse. Il rappelle que la série a considérablement évolué au fil du temps et que les publics de Diablo III et de Diablo IV recherchent des expériences de jeu fondamentalement différentes.

L'avertissement de Chris Wilson à Blizzard

Lors d'un récent entretien, le développeur a tenu à mettre en garde le studio californien contre la tentation de vouloir cocher toutes les cases pour satisfaire l'intégralité de sa base de fans.

Cela signifie que lorsque vous interrogez les joueurs de Diablo en leur demandant ce qu'ils aimeraient voir dans un cinquième épisode, vous allez obtenir des réponses très différentes. Je crains que certaines de ces attentes ne soient mutuellement exclusives.

Accepter de ne pas plaire à tout le monde

Il insiste sur le fait qu'une direction artistique et un système de jeu tranchés sont préférables à un compromis tiède. Selon lui, il est tout à fait acceptable de ne pas séduire chaque joueur de la franchise, à condition que le produit final soit exceptionnel pour le public cible. Il résume sa pensée par une formule bien connue de l'industrie vidéoludique.

Il y a un dicton qui dit que si vous faites un jeu pour tout le monde, vous ne faites un jeu pour personne.

Des signes encourageants

Cependant, il est peut-être un peu tôt pour s'alarmer. Les retours de la dernière convention pointent vers une aventure extrêmement lugubre, bien loin de l'approche colorée et accessible d'un Diablo III. Le retour annoncé de la génération procédurale des environnements et d'un système de butin inspiré de Diablo II suggère que le studio a parfaitement conscience de l'héritage de sa licence.

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Si les développeurs écoutent effectivement toutes les franges de leur communauté, les choix de conception actuels semblent donner la priorité à la vision brute et exigeante du tout premier volet. Reste à savoir si cette promesse d'un retour aux sources horrifiques survivra aux impératifs commerciaux d'une production de cette envergure. Dans tous les cas, la sortie de Diablo V n'est pas prévue avant de longues années, de quoi laisser le temps aux développeurs de sonder la communauté, et faire les meilleurs choix.