Diablo V aura 3 arcs narratifs, qui transformeront radicalement les décors du jeu

Dans Diablo 5, le Seigneur de la Terreur a déjà remporté la guerre. Blizzard promet une narration éclatée sur trois époques et un monde procédural terrifiant, façonné en temps réel par les lieutenants de l'Enfer. Une ambition démesurée pour une sortie lointaine prévue en 2029.

Le prochain opus de la célèbre franchise de Blizzard s'annonce comme une véritable révolution pour la série. Fini le schéma classique où les héros tentent d'empêcher l'apocalypse. Dans Diablo V, le pire est déjà arrivé. Le Seigneur de la Terreur a triomphé, s'emparant de Sanctuaire pour remodeler le monde à son image. Pour retranscrire cette sombre réalité, les développeurs ont opté pour une structure narrative complexe, divisée en trois arcs temporels distincts.

Le passé, le présent et le futur de Sanctuaire

Le réalisateur du jeu, Joe Shely, a récemment confié à nos confrères de TechRadar Gaming que l'équipe racontait trois histoires parallèles. Le passé expliquera comment le démon originel a réussi à soumettre Sanctuaire. Le présent constituera le cœur de l'expérience, plongeant les joueurs dans un univers familier mais totalement corrompu par les serviteurs de l'Enfer. Enfin, le futur se dessinera à travers les actions des joueurs et l'évolution dynamique du monde.

La terreur-formation au centre du gameplay

L'une des nouveautés les plus fascinantes réside dans l'impact des redoutables Lieutenants de l'Effroi. Ces sous-fifres de haut rang ne se contentent pas de diriger les armées démoniaques, ils modifient littéralement la géographie et l'atmosphère des régions qu'ils contrôlent. Joe Shely utilise un terme bien précis pour décrire ce phénomène.

Nous appelons cela la terreur-formation, car ces Lieutenants de l'Effroi vont réellement transformer l'environnement, transformer le biome en une version de l'enfer qui correspond à leurs pouvoirs personnels.

La directrice narrative, Jennifer Hepler, précise que la génération procédurale du monde offre de nombreuses possibilités pour soutenir cette mécanique. Un joueur pourrait explorer une zone contrôlée par le Lieutenant de la Non-Mort, infestée de zombies et de paysages putréfiés. En y retournant plus tard, cette même région pourrait avoir été reprise par l'humanité, ou tomber sous le joug d'un autre démon, modifiant radicalement son apparence et ses défis.













Une ambition dévorante pour 2029

Blizzard ne cache pas ses ambitions et affirme vouloir proposer la meilleure campagne jamais conçue pour la franchise. Les développeurs insistent sur le fait qu'une suite complète était absolument nécessaire. Le retour du grand méchant éponyme est un événement d'une telle ampleur qu'il ne pouvait décemment pas tenir dans une simple extension de Diablo 4.

Les joueurs devront cependant s'armer d'une grande patience pour découvrir si ces promesses seront tenues, le lancement de ce cinquième épisode n'étant pas attendu avant l'année 2029.