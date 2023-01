Diablo IV : Un crunch serait nécessaire pour éviter un report

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Trois ans après son annonce, Diablo IV possède enfin une date de sortie , programmée pour le mois de juin 2023. Celle-ci a été officialisée à l'occasion des Game Awards 2022, par le biais, encore une fois, d'une très jolie bande-annonce. Mais un rapport, publié par le Washington Post , explique que pour respecter cette date de sortie,, ce qui n'est évidemment pas bien vu, d'autant plus qu'Activision Blizzard n'est pas réputé, ces dernières années, pour traiter au mieux ses employés.Dans le rapport, une quinzaine de personnes travaillant ou ayant travaillé sur Diablo IV se sont exprimées,. « Nous en sommes au point où ils ne veulent plus retarder le jeu. Nous devons donc tous suivre le mouvement et déterminer jusqu'à quel point nous sommes prêts à nous faire du mal pour que le jeu sorte dans un état suffisamment bon. »Plus loin, nous pouvons lire qu', et que leur salaire n'augmentait pas. Si un porte-parole de Blizzard a expliqué au Washington Post que l'entreprise « sondait régulièrement l'équipe sur son bien-être professionnel, et que les derniers résultats étaient les plus positifs depuis des années », un employé donne une tout autre version., ayant des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Manifestement, après les accusations de harcèlement, il semblerait qu'il ne fasse pas bon chez Activision Blizzard.