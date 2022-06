Diablo IV : La durée de la campagne évoquée par Blizzard

Vous êtes capables de voyager n'importe où dans le monde, de prendre des décisions sur ce que vous voulez, si vous voulez poursuivre la campagne, qui offre une expérience de 35 heures regorgeant d'histoires et de personnages réellement humains avec qui vous pouvez vous lier sur le plan émotionnel. Nous avons travaillé très dur sur la campagne de Diablo IV et nous sommes vraiment fiers de la façon dont elle se développe

Diablo IV est très attendu par les joueurs et les joueuses. Si le soft a fait une petite apparition lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, nous avons, désormais, de plus amples informations quant à laEn effet, récemment, les journalistes de GameSpot ont interviewé le directeur du jeu, Joe Shelby. Ce dernier a, ainsi, déclaré au sujet de Diablo IV et de l'expérience qui sera offerte aux joueurs et aux joueuses :Ainsi, d'après ces informations,. Or, cette durée de vie pourra, évidemment, varier et augmenter en fonction des objectifs de chacun, de leur désir ou non d'effectuer des quêtes annexes ou encore le temps alloué à l'exploration. D'ailleurs, Joe Shelby a ajouté qu'en terminant la campagne principale, les joueurs et les joueuses devraient avoir un personnage de niveau 45, environ. Évidemment, Diablo IV proposera des activités end-game, qui pourront faire grimper ce niveau.Pour rappel, nous ne possédons pas encore de date de sortie officielle concernant. En revanche, il est, actuellement, possible de s' inscrire pour les phases de tests , à venir. Là encore, Blizzard n'a pas communiqué les dates.