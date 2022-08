Diablo IV évoque les saisons, la boutique et les passes de combat

Explication des saisons

Avec la sortie de Diablo Immortal, jugé pay-to-win par une multitude de joueurs, la communauté s'est inquiété du chemin que pouvait prendre Blizzard dans le futur, notamment en ce qui concerne Diablo IV , qui est censé arriver en 2023. Si le studio avait déjà fait le point, il revient par le biais sa série de publications trimestrielles , cette fois-ci concentrée surSans surprise,. Le contenu ne sera pas non plus surprenant pour celles et ceux qui ont joué à Diablo III, étant donné que, pour encourager les utilisateurs à rester sur Diablo IV. L'objectif est d'apporter « de nouvelles façons amusantes de jouer tout en faisant progresser le personnage ».Bien évidemment, des quêtes saisonnières seront ajoutées, mais aussi des objets légendaires, des plateaux de parangons et bien d'autres choses, pour actualiser la méta et proposer de nouvelles opportunités à la communauté. D'ailleurs,, pour que l'expérience vive le plus longtemps possible.Évidemment, qui dit contenu saisonnier dit passe de combat.: une premium et une gratuite, pour toutes et tous. Tout le contenu premium n'est que cosmétique, et aucun avantage pour le gameplay ne pourra être obtenu. Par exemple, les améliorations saisonnières contenues dans le « Season pass » ne peuvent être débloquées qu'en jouant, par tout le monde et il est impossible de payer pour les débloquer plus rapidement.Enfin, les développeurs ont conclu leur prise de parole sur la boutique, qui, là aussi, n'apportera aucun bonus ou avantage sur le gameplay.. La monnaie premium, le Palladium, qui peut se débloquer via le passe de combat, permet d'acheter des objets ornementaux, qui pourront d'ailleurs être utilisés sur tous les personnages d'une même classe, sur votre compte. Blizzard précise en outre que, tout simplement en jouant. Finalement, les joueurs sauront ce qu'ils achètent, il n'y aura aucune loot boxes.Rappelons que la sortie deest pour le moment prévue pour 2023, sans indications supplémentaires. Il est toutefois d'ores et déjà possible de s'inscrire pour la bêta fermée , qui aura lieu plus tard.