Diablo IV en passe de devenir le jeu le plus vendu de l'histoire de Blizzard ?

À son lancement en juin 2023, Diablo IV avait réalisé le meilleur démarrage de l'histoire de Blizzard. Presque 3 ans après, un détail repéré dans une biographie LinkedIn révélerait que le titre aurait un nouveau record à son actif.
Très attendu par les joueurs, Diablo IV
a connu un lancement record. En seulement cinq jours d'exploitation, le titre avait cumulé 666 millions de dollars de recettes. À l'époque, le succès était tel que le service de communication d'Activision Blizzard avait annoncé dans un communiqué que le titre avait réussi le meilleur lancement de l'histoire de Blizzard, toutes franchises confondues.
Depuis ce lancement, Diablo IV a eu droit à plusieurs saisons et à deux extensions
. La deuxième, Lord of Hatred, sera d'ailleurs disponible dès le 28 avril 2026. Cette profusion de nouveautés incite un public croissant à découvrir le monde de Diablo. Cependant, le quatrième opus de la saga pourrait écrire l'histoire en volant le record de son aîné, à en croire la biographie de Lauren Ashling Hill
.
Diablo IV, « le jeu Blizzard le plus vendu de tous les temps » d'après la responsable de la communication d'Activision Blizzard
Si ce nom est méconnu par le grand public, Lauren Ashling Hill est une figure majeure. En effet, elle est responsable de la communication d'Activision Blizzard pour l'Europe du Nord. Récemment, elle a mis à jour sa biographie sur le réseau social LinkedIn
en ajoutant deux détails qui n'ont pas échappé à l'œil des joueurs.
En effet, elle a écrit que Call of Duty: Modern Warfare II est le « jeu le plus vendu de l'histoire de Call of Duty
». Mais le second détail, lié à Diablo IV, donnerait une précision sur le succès du jeu au sein même de la franchise, mais aussi parmi les autres productions imaginées par Blizzard. Lauren Ashling Hill présente Diablo IV comme « le jeu Blizzard le plus vendu de tous les temps ».
Un titre qui revient, pour l'instant, à son prédécesseur
Cependant, cette description serait quelque peu éloignée de la réalité. En janvier 2026, Christopher Tai (ancien responsable de programme sur Diablo IV) annonçait sur LinkedIn que le quatrième opus de la franchise s'était écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. Or, à ce jour, le jeu le plus vendu de l'histoire de Blizzard reste Diablo III avec plus de 30 millions de copies vendues.
Bien entendu, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Toutefois, la sortie prochaine de Lord of Hatred pourrait avoir un impact sur les ventes du jeu de base. Mais il a encore quelques efforts à fournir avant de prendre la couronne de Diablo III.
commentaire (0)