Diablo IV : Blizzard ne souhaite pas donner l'impression d'être pay-to-win

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au mois de juin 2022, nous avons pu découvrir Diablo Immortal, le premier opus free-to-play de la licence, et surtout, massivement multijoueur. Une multitude de joueurs se sont lancés dans l'expérience, et tous ou presque ont été déçus par l'approche économique choisie par Blizzard, mettant l'accent sur les microtransactions, le rendant pay-to-win. Avec le lancement imminent de, et le fait qu'un passe de combat saisonnier soit proposé, la communauté s'inquiète à juste titre. Blizzard, par la voix du directeur du jeu notamment, Joe Shely, s'est exprimé, encore une fois, sur ce sujet.Ainsi, lorsque les équipes ont fait le choix de proposer des passes de combat,, en ne donnant aucun avantage, pour éviter des « situations où les joueurs ont l'impression de pouvoir payer pour gagner ». Ainsi, celles et ceux qui font le choix d'acheter le passe de combat n'obtiendront, normalement, aucun objet ou item pouvant augmenter la puissance du personnage. Ces derniers ne devraient obtenir que des éléments de personnalisation.Néanmoins, les saisons, qui seront de retour comme cela a été confirmé il y a quelques mois, proposeront du contenu plus intéressant pour les joueurs.. « Tout le contenu saisonnier est entièrement gratuit. Il n'est pas lié au passe de combat lui-même ».Enfin,, et ne pas avantager celles et ceux qui optent pour l'accès anticipé. Le but est que tous les joueurs soient sur le même pied d'égalité. Par la suite, toutes les mises à jour saisonnières seront, bien évidemment, gratuites. « Il y a beaucoup de choses à attendre et tout cela est inclus dans le prix du jeu que vous avez déjà acheté », a conclu Joesph Piepiora, directeur adjoint du jeu.Rendez-vous donc le 6 juin 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series pour découvrir. Vous pouvez, en attendant, d'ores et déjà le précommander selon plusieurs éditions, afin d'obtenir quelques bonus