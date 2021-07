Diablo IV : Blizzard évoque la conception graphique des personnages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après nous avoir présenté en vidéo une nouvelle classe lors de la BlizzConline , Blizzard revient pour nous donner des nouvelles de, par l'intermédiaire d'une mise à jour trimestrielle. Cette fois-ci, il est question de parler de la conception graphique des personnages, qui est très importante, étant donné que. Luis Barriga, directeur du jeu, John Mueller, directeur artistique, Nick Chilano, directeur artistique associé pour les personnages et Arnaud Kotelnikoff, concepteur graphique principal des personnages se sont donc exprimés sur le site officiel, à travers une longue publication, afin que nous en sachions un peu plus à ce sujet.Dans cette conception, l'objectif des équipes était de « donner aux personnages de Diablo IV un air aussi artistique et artisanal que possible, tout en utilisant les derniers outils et techniques disponibles », ce qui n'a pas été une mince affaire, puisque ces personnages, que ce soit les personnages jouables ou les monstres, ne devaient pas avoir l'air génériques. Après de nombreux défis relevés, les équipes semblent avoir atteint leur objectif, bien que des changements seront encore apportés ces prochains mois.Parmi les améliorations majeures, John Mueller note des détails plus pointus, que ce soit au niveau de la peau, des tissus ou encore des cheveux ou des reflets. Qui plus est,, permettant que chaque personnage soit totalement unique. D'ailleurs certains éléments de personnalisation seront propres à chaque classe.Pour ce qui est des monstres,, notamment grâce à son visuel. Le tout doit bien évidemment être réussi pour la vue isométrique de Diablo, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la conception des personnages sur le site officiel En attendant, nous rappelons que Diablo IV ne possède toujours pas de date de sortie et pourrait ne pas arriver avant plusieurs années.