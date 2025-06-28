Diablo 4 : Des équilibrages de classe de dernière minute pour la saison 9 ont été annoncés

Retrouvez un résumé des derniers équilibrages de classe prévus pour la saison 9 de Diablo IV dans cet article.
Le 27 juin 2025, quelques jours avant la sortie de la saison 9 de Diablo IV
, Blizzard a organisé une session de streaming des développeurs pour présenter les changements de dernière minute à venir pour les Péchés des Horadrims. Les tests effectués sur le PTR ont effectivement servis à finaliser quelques détails, et surtout à apporter des ajustements de classe
, que nous vous présentons ci-dessous.
Blizzard prévoit des équilibrages de classe supplémentaires juste avant la saison 9 de Diablo IV
Juste avant le lancement de la saison 9
de Diablo IV
, des équilibrages de classe
ont été décidés par le développeur. Des aspects et des équipements uniques vont également faire l'objet de changements, par exemple le Grand bâton de la vieille sorcière
du druide qui reçoit un buff, tandis que les jambières Des yeux dans la nuit
du voleur voit sa puissance diminuer.
Afin que vous y voyez un peu plus clair sur les derniers équilibrages à venir en saison 9
, nous vous les résumons ici :Général
Barbare
- Les compétences de base ont été améliorée (Basic skills)
- Les dégâts additionnels Overpower ont été réduits de plus de 80 %.
- Les passifs clés ont été revus pour être plus équilibrés.
Druide
- L'équipe a décidé de rafraîchir la méta de la classe afin de réduire la puissance des builds trop utilisés.
- De nouvelles bottes uniques permettront aux compétences de base de cleave.
Nécromancien
- Pulvérisation a été améliorée.
- Le Druide est considéré comme la classe la plus faible du jeu, donc l'ensemble de la classe a été renforcé.
- L'objet unique Brise-échine néfaste a été amélioré.
Voleur
- Les builds basés sur le Golem, les Os et les Ombres ont été renforcées.
- Les compétences ultimes Faille des Âmes et Vague de Sang ont été affaiblies.
- L'objet unique Main de Naz permet aux Nécromanciens d'invoquer davantage de Mages Squelettiques.
Sorcier
- Les compétences ultimes Piège Mortel (Death Trap) et Clone d'Ombre ont été affaiblies.
- La compétence Victimiser a été retravaillée pour être plus équilibrée.
- La tête unique Capuchon de l'Anonyme permettra d'augmenter les dégâts et la vitesse d'attaque de Rafale, au prix de points de vie.
Sacresprit
- La valeur de base de Lance de foudre a été améliorée, mais son aspect légendaire associé a été affaibli.
- Icefall et Firestarter ont été renforcés.
- L'objet unique Éclat d'hiverre (Ophidian Iris) augmentera la puissance de la compétence Hydre.
- Razor Wing a été renforcé.
- Les changements apportés à la compétence ultime The Hunter ont été annulés.
- D'autres compétences ultimes ont été renforcées.
- Le nouvel objet unique Balazan's Maxtlatl permettra aux dégâts d'épines d'infliger également des dégâts de poison.
La saison 9 de Diablo IV
sortira mardi prochain, le 1er
juillet 2025, ce qui vous laisse encore quelques jours pour décider de la classe que vous incarnerez.
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