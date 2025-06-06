Diablo 4 : Une amélioration de vie concernant les donjons du Cauchemar est prévue en saison 9

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 juin 2025 à 12h37
Une bonne surprise attend les joueurs de Diablo IV dans les donjons du Cauchemar en saison 9.
Diablo 4 : Une amélioration de vie concernant les donjons du Cauchemar est prévue en saison 9
La saison 9 de Diablo IV sortira au début du mois de juillet 2025, et permettra aux joueurs de bénéficier de pouvoirs horadriques, à utiliser pour s'aventurer dans les donjons du Cauchemar. Ces instances feront d'ailleurs l'objet d'une refonte majeure, car vous pourrez y découvrir des pièces horadriques, mais aussi participer à la nouvelle activité endgame, Escalating Nightmares. Elle consistera à enchaîner 3 donjons apportant chacun un affixe négatif cumulable, puis de se mesurer à la version exaltée d'Astaroth. Pour parfaire votre confort de jeu en prévision de ces ajouts, Blizzard prévoit d'inclure une amélioration de vie relative aux emblèmes du Cauchemar.

Enchaîner les donjons sera plus fluide en saison 9 de Diablo IV

Des améliorations sont régulièrement effectuées sur Diablo IV, par exemple le fait de pouvoir ré-invoquer un boss de repaire sans avoir à réinitialiser le donjon, et la saison 9 vous réserve une surprise similaire. En effet, il sera enfin possible d'activer une clé de donjon du Cauchemar directement depuis l'intérieur d'une instance, ce qui vous fera économiser de précieuses secondes en dehors des écrans de chargement. 

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Ce changement était très attendu, et arrive au bon moment au regard des activités saisonnières à venir, surtout axées sur les donjons du Cauchemar. Le développeur avait déjà agi pour vous faciliter les choses en vous permettant de simplement cliquer sur la carte pour vous téléporter au donjon associé à la clé utilisée, mais le système n'était pas encore suffisamment fluide aux yeux de la communauté. Les doléances s'étaient d'ailleurs multipliées depuis que la récolte d'obducite, le composant indispensable au perfectionnement, se faisait depuis la saison 8 soit dans les Hordes infernales, soit dans les donjons du Cauchemar.

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Pouvoir se servir d'une clé à l'intérieur de ce type d'instance devrait donc incarner une réponse satisfaisante pour les joueurs, qui pourront bénéficier de cette amélioration de vie dès le lancement de la saison centrée sur les Péchés d'Horadrim.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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