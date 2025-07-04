Diablo 4 : Un problème dans les Hordes infernales fait son retour en saison 9

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juillet 2025 à 14h22
Au grand désarroi des joueurs de Diablo IV, un problème de la saison 8 dans les Hordes infernales entache le début des Péchés des Horadrims.
Diablo 4 : Un problème dans les Hordes infernales fait son retour en saison 9
Sur Diablo IV, l'une des activités les plus appréciées en end game n'est autre que les Hordes infernales, apparues pour la première fois sur le jeu au cours de l'été 2024, pendant la saison 5. Or, un problème d'ordre technique ayant déjà fait des siennes par le passé a fait son retour en saison 9.

Le compteur d'éthers des Hordes infernales ne fonctionne toujours pas

Les Hordes infernales incarnent une activité amusante sur Diablo IV, car les parcourir vous permet d'une part d'éliminer des vagues de créatures en ajoutant à chaque fois un affixe, et d'autre part parce qu'elles vous récompensent d'au moins un objet avec un affixe supérieur, ainsi que d'une quantité notable d'or ou d'obducites. Plus vous récoltez des Éthers brûlants, plus les butins qui vous seront offerts après la défaite du Conseil seront conséquents. 

ether-brulant

Cependant, un bug contrarie la communauté depuis la saison 8. Le compteur d'Éthers brûlants, qui doit normalement être affiché en haut à droite de l'écran, n'apparaît pas tout le temps.

compteur-aether
Bien que Blizzard avait apporté un correctif à la fin de la saison dernière, le problème fait son retour avec les Péchés des Horadrims, et les joueurs ont fait part de cette mauvaise expérience sur Reddit.

Aether counter is broken again in s9
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Pour beaucoup, cette situation est embarrassante, car la communauté ne parvient pas à comprendre comment ce bug puisse persister sur un titre d'un géant tel que Blizzard. Le développeur a cependant fort à faire en ce début de saison 9 pour solutionner divers problèmes, par exemple celui à cause duquel certains affixes d'objets disparaissent.

Missing affix on the new unique Amulet, Ophidian Iris [Eternal]
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Même si la saison 9 apporte des améliorations appréciables, il n'en demeure que la communauté ne paraît toujours pas entièrement satisfaite du jeu. Blizzard a pris en compte vos revendications, et prévoit d'y répondre avec de futurs grands changements. Malheureusement, il faudra encore patienter pour que la situation s'améliore et que Diablo IV retrouve ses lettres de noblesse.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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