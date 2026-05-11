Diablo 4 : Un boss secret vous attend dans la Fosse

Découvrez comment débloquer Choron, le boss secret de la Fosse de Diablo IV : Lord of Hatred, dans cet article.

Si vous avez parcouru la Fosse (Pit) depuis le lancement de Lord of Hatred, vous avez sans doute été agacé par une voix qui répète « Curse this place. I'm being followed » (Maudit soit cet endroit. On me suit). Beaucoup ont alors pensé qu'il ne s'agissait que d'une animation parmi tant d'autres, mais en réalité, Blizzard ne laisse rien au hasard. Pour la première fois sur Diablo IV, un boss secret peut être combattu dans la Fosse.

Comment débloquer Choron, le boss secret de la Fosse de Lord of Hatred ?

Diablo IV comporte des secrets, par exemple le niveau des vaches qui a été découvert peu de temps après la sortie de Lord of Hatred, et quelques jours plus tard, la communauté a résolu le mystère de la voix de la Fosse. En effet, si vous en avez assez de l'entendre à travers votre personnage et que vous visez à valider un haut fait et à débloquer un titre, vous avez tout intérêt à suivre ses indications pour vous mesurer au boss caché du Pit, Choron.

Nous préférons vous avertir : trouver le boss secret de la Fosse est une entreprise fastidieuse, et vous ne serez que peu récompensé. Néanmoins, si vous souhaitez tout de même éliminer Choron, vous devrez faire en sorte que cette voix ne soit plus suivie.

Pour ce faire, vous devrez dénicher une série de plaques dans des niveaux précis de la Fosse : 1, 6, 11, 16 [...] jusqu'au 96. Elles seront toujours dissimulées au niveau 1 du Pit, et presque tout le temps dans des culs-de-sac (sauf dans la Prison, où il vous faudra chercher dans les cellules). En vous approchant, le personnage dire qu'il est suivi ou qu'on l'observe.

Cliquez sur les plaques et lisez-les. Selon le joueur ayant écrit la publication ci-dessus, l'ordre de lecture des plaques n'a aucune importance, mais il ne peut affirmer qu'il faille ou non toutes les dénicher durant la même session.

Une fois la dernière plaque observée, la voix cessera, et vous pourrez confronter Chronos tôt ou tard dans la Fosse : il apparaîtra en tant que boss du Pit (a priori, un niveau supérieur à 100 serait requis).

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En venant à bout de Choron, la voix ne vous importunera plus, et vous obtiendrez le haut fait « Apotheosis » et pourrez utiliser le préfixe « Choron's ».