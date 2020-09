Diablo 4 présente ses compétences et talents

Nouveau système de compétences dans Diablo IV

Système d'enchantement de la sorcière

Dans son nouveau rapport trimestriel , un rendez-vous lancé en début d'année, Blizzard est revenu sur quelques points qui feront plaisir aux joueurs,. En effet, près d'un an après son annonce, le titre continue de se dévoiler petit à petit via des articles très détaillés, pour présenter à la communauté quelques changements et innovations. En cette fin de mois de septembre, ce sont les compétences, les talents et le système d'enchantement de la sorcière qui ont été abordés.Avant toute chose, Blizzard a précisé avoir pris connaissance d'une des remarques de la communauté qui visait la puissance ancestrale/démoniaque/angélique, jugée trop faible, ce qui a permis aux développeurs, lors de leurs recherches, d'identifier un autre problème, le rapport effort/récompense, lui aussi jugé inadéquat. Les équipes veulent se pencher sur, lequel sera détaillé lors du prochain rapport puisqu'il est en pleine conception.Du côté des objets légendaires, suite aux retours des joueurs, mais aussi des tests effectués en interne, certains objets étaient trop puissants, le but premier pour les développeurs étant que cette puissance émane des personnages et qu'elle ne dépende pas principalement des objets dont il est équipé. De plus amples informations seront prochainement données.David Kim, responsable de la conception système a donc expliqué en quelques lignes les changements autour de ce système de compétences, qui avait une progression parfois simpliste et manquait de profondeur. Dorénavant,. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les compétences seront dans la partie supérieure, alors que les effets passifs se trouvent dans la partie inférieure. Des points d'effets passifs peuvent être récupérés via les branches de l'arbre (partie supérieure).Comme toujours dans un arbre de compétences de ce genre, chaque emplacement octroiera divers avantages et définira, normalement, votre façon de jouer. Pour des améliorations plus générales, il faudra passer par les effets passifs.. Le choix des compétences devra donc être murement réfléchi pour pouvoir créer le personnage qui vous correspond le mieux.À l'image du système d'arsenal du barbare,, puisque l'objectif des développeurs est de. Pour la sorcière, il s'agit d'. En tant que sorcière, les joueurs auront donc accès à un emplacement d'enchantement qui leur est réservé (auquel les autres joueurs n'ont pas accès), un atout non négligeable selon Blizzard « La puissance que vous apportent les enchantements est considérable, et vous pouvez actuellement élaborer des configurations basées sur vos enchantements, vos compétences actives, ou un mélange des deux. »Finalement, les développeurs souhaitent terminer sur. Ce dernier devrait ajouter davantage de rejouabilité que les niveaux de parangon de Diablo III. De plus amples informations seront données ces prochains mois.En attendant le prochain rapport trimestriel en fin d'année, nous rappelons que Diablo 4 ne possède pas de date de sortie , mais arrivera sur PC et probablement sur PS5 et Xbox Series X/S.