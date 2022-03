Diablo 4 parle de son environnement, doté de 5 régions et plus de 150 donjons

Cinq régions distinctes dans Diablo IV

De nombreux donjons uniques

Même si Diablo IV semble assez loin de sa sortie, Blizzard nous partage, depuis bientôt deux ans, des informations tous les trois mois, à l'occasion des rapports trimestriels, permettant d'en apprendre un peu plus sur la vision des développeurs, les points sur lesquels ils ont avancé et les dernières modifications apportées, entre autres choses. En cette fin du mois de mars, le premier rapport de l'année a été publié La première chose que nous apprenons dans cette longue publication est que. Chacune d'entre elles aura des éléments et décors différents, avec une météo qui varie, dans le but d'en faire un monde vivant. Les équipes ont « élaboré un monde sans frontière, que vous pourrez arpenter d’une côte à l’autre, ou jusque sur ses plus hauts sommets » pour nous laisser une certaine liberté.Par exemple,, laquelle est « marquée par les rivages indomptés et les caps sauvages »., comme l'apparition « des touffes d’herbes plus longues, pliant sous le vent du large ». Dans la même idée, les villages présents sur place seront en adéquation avec l'environnement, pour garder le réalisme que souhaitent les développeurs.L'autre point majeur de cette publication est la conception des donjons.. Pour cela, l'équipe de développement a mis en place un système permettant de mixer un ensemble d'éléments pour en faire un donjon unique. De nombreux ensembles d'environnements ont été créés, dans le but d'obtenir d'innombrables variantes, sans tomber sur le même donjon, tout en ayant un lien rapproché avec la région dans laquelle il se trouve.Là encore, une vidéo pour illustrer cela est disponible, présentant la Caverne des misérables. Ici, ce sont des éléments liés aux druides qui sont présents. D'ailleurs, Blizzard explique que leur retour est une aubaine pour la licence.Enfin,. Cela demande donc du temps pour tout mettre sur pied. Gardez également à l'esprit que tout ce qui a été présenté depuis son annonce est sujet à modification, selon comment évolue Diablo 4 d'ici à sa sortie.Pour rappel, la fenêtre de sortie a récemment été repoussée à 2024 , sans plus de précisions pour le moment.