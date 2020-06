Diablo 4 : Nouveaux détails sur la narration, le monde ouvert et le multijoueur

Les développeurs ont partagé quelques détails sur Diablo IV, notamment sur les nouveautés concernant la narration et le monde ouvert, tout en expliquant que le titre ne serait pas un MMORPG.

Blizzard a prévu de donner de, qui a été officialisé lors de la BlizzCon 2019, tous les trois mois. Ainsi, après celles partagées en février 2020 , voici que le studio est de retour avec une nouvelle salve de détails intéressants.Premièrement, Blizzard explique que l'une des dernières étapes majeures a été de créer un contenu complet (contenu de la campagne, détails du monde ouvert, objets, sous-zone JcJ, donjons et cinématique) pour une région bien précise, les steppes Arides. Cela permet aux développeurs d'y jouer durant deux jours, puisque de faire le point et analyser les données pour modifier et/ou corriger certaines choses.La narration a aussi été abordée, et. Par exemple, lors de la discussion avec les PNJ, les fenêtres avec le nom et le portrait du personnage seront laissées de côté. Désormais,. Les moments les plus importants de l'histoire, qui se feront via les cinématiques, verront également des mouvements de caméra différents. Blizzard explique que les avantages sont, par exemple, deLes développeurs ont ensuite expliqué que, avec « une multitude de systèmes et d’activités propres au monde ouvert ». La campagne pourra bien évidemment être en pause pendant que le joueur profite de ces fonctionnalités. Parmi ces activités, Blizzard affirme que nous retrouvons de l'artisanat, des événements spéciaux, du PvP et des quêtes annexes, même si les camps, des lieux stratégiques envahis par l'ennemi qu'il faudra nettoyer pour en faire des avant-postes, devraient avoir le plus de succès.Finalement, Blizzard conclut son très long poste sur le multijoueur et explique qu'il n'a pas été facile de trouver le juste milieu. Pour ce faire, les donjons ou les moments clés de l'histoire resteront privés, mais arrivé dans certains endroits, comme les villes,Lorsque des événements d'ampleur mondiale seront lancés, les restrictions de joueurs seront bien évidemment moins contraignantes. Diablo 4 ne possède toujours pas de date de sortie et Blizzard indique qu'il « reste encore beaucoup de travail, et pour être transparents, nous ne sommes pas encore au stade de l’alpha ou de la bêta ». Il faudra donc patienter avant de pouvoir enfin y jouer sur PC et probablement les consoles de nouvelle génération.