Blizzard nous avait donné rendez-vous en février pour partager de nouvelles informations. Le studio a tenu sa parole et a précisé quelques détails sur l'interface utilisateur, la compatibilité avec les manettes et une nouvelle famille de monstres : les cannibales.

Changements sur l'UI

Notre objectif est d’aboutir à une interface sombre et réaliste, mais qui demeure facile d’utilisation.

Les cannibales : nouveaux monstres de Diablo 4

Quatre mois après l'annonce deà l'occasion de la BlizzCon 2019,qui ne manqueront pas de ravir celles et ceux attendant le nouvel opus avec impatience. Lors de l'événement, certains privilégiés ont pu prendre part à la démo du jeu, lesquels ont ensuite fait leur retour aux développeurs. C'est pourquoi quelques modifications ont eu lieu, notamment sur l'interface utilisateur (UI).Initialement, Blizzard souhaitait innover pour les icônes d'objets, avec un style pictural,. De plus, des bordures ont été ajoutées pour différencier la rareté des objets, alors que la disposition de l'inventaire a elle aussi été revue, le but étant de proposer quelque chose de plus harmonieux.Pour désolidariser leurs compétences principales, les joueurs pourront compter sur, implanté suite à leur demande. Cela a pour objectif de différencier les déplacements des attaques. Avec ce nouvel opus, les joueurs devraient bénéficier de plus de flexibilité dans la configuration des touches.Nous apprenons également que. Si celle-ci avait été placée en haut à gauche de l'écran pour libérer la partie inférieure, elle fera son retour sur le centre inférieur suite aux avis des équipes de développement. Si les joueurs PC peuvent choisir entre le coin gauche et le centre (par défaut), les joueurs consoles, étant souvent plus éloignés de l'écran, verront la barre d'actions sur le côté gauche. À noter que Blizzard affirme que le support manettes sera disponible, et adaptée, pour les joueurs PC., et devrait permettre d'ouvrir simultanément deux fenêtres différentes.Avant toute chose, Blizzard explique que pour « rendre ces créatures plus complexes et tangibles » elles ont été conçues par familles de monstres et archétypes,e. Pour les cannibales, nous retrouvons quatre membres ayant tous une silhouette et une arme différente. Ces derniers seront tous des combattants de corps à corps, et les affrontements s'annoncent rapides et dynamiques. De plus amples informations peuvent être retrouvées directement sur le site officiel , en français. Diablo 4 est prévu sur PC et consoles, mais aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée. De nouvelles informations devraient être partagées d'ici à la fin du mois de mai.